"Det känns inte lika ensamt då man tänker på att vi alla är i samma situation"

Att skapa nya rutiner är en utmaning

Jan-Erik Kress är på slutrakan av sina studier i samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi. Han beskriver vardagen som enformig. Om dagarna försöker han studera och om kvällarna går han på länk.

Mycket mer innehåller vardagen inte för en tidigare föreningsaktiv student.

- Tidigare gick jag alltid till skolan för att studera och hade en ganska regelbunden rutin. Jag har nu haft svårare att upprätthålla samma rutin här hemma.

Även om just rutinerna har varit en utmaning för Kress ser han till att inte gå omkring i pyjamasbyxor hela dagen.

- Jag försöker. Fake it till you make it!