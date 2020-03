Enormt kundtapp på Pargasrestauranger sedan coronan – satsar på hemkörning

Många restauranger har redan stängt medan andra trappat ner verksamheten. Inom kort måste de sista att stänga helt för matgäster.

På lördag var det tänkt att alla restauranger ska vara stängda, men beslutet kommer att skjutas fram. I Pargas har några matställen redan fattat beslutet att hålla stängt, åtminstone Axos kafé skyltar med att fiket stängt på grund av coronaepidemin.

Andra kämpar in i det sista, hundra meter bort vid Café Hallonblad håller man på att lyfta ut sin trottoarpratare vid halvniotiden på torsdagsmorgonen.

Där har man vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att hålla smittan borta, vid kassan finns handsprit och man försöker undvika kontanthantering.

I företaget ingår också två personalrestauranger som dock inte kommer att påverkas av stängningsbeslutet.

Tomt kring lunch

Isabella Forsström som är en av ägarna säger att de på kort tid tappat 80 procent av lunchgästerna och hälften av de anställda är permitterade.

– Jag tror att tror att många som redan haft svårigheter kommer att gå i konkurs, tyvärr. Vi kommer att strida emot.

Trots motgångarna tror hon att restaurangstängningen ändå är det bästa man kan göra i det här läget.

Satsning gav nya kunder

Förra veckan började de med både hemkörning och take away och kommer att fortsätta med det efter att matgästerna inte längre får komma in.

Det har faktiskt gett dem några nya kunder, säger hon. Nu måste de satsa stenhårt på sin marknadsföring och Forsström säger att hon därför tillbringar kvällarna vid datorn.

Det har föreslagits att restaurangerna kunde erbjudas ekonomiskt stöd av något slag, men tillsvidare finns inga slutliga besked. Forsström hoppas att det blir av.