Sirkkala skolas flytt till ersättande utrymmen skjuts upp - andra skolor behöver lokalerna

Sirkkala skola skulle flytta till tillfälliga utrymmen vid Råggatan i höst, och skolan skulle grundrenoveras med start 2021. Nu skjuts flytten upp med ett år.

Tre skolbyggnader i Åbo, Luolavuoren koulu, Turun Lyseon koulu och Juhana Herttua skolbyggnad, har visat sig ha så stora problem med inomhusluften att verksamheten i byggnaderna inte kan fortsätta.

Eftersom de här tre skolorna nu akut behöver ersättande lokaler, tvingas Sirkkala skola vänta ytterligare ett år på sin flytt.

Förslaget är nu att Sirkkala skola flyttar till ersättande lokaler först på hösten 2021.

Bara inte renoveringen skjuts upp!

Budet om en framskjuten flytt når Sirkkalaskolan under en turbulent tid då skolan anpassat sig till coronaläget och allt vad det innebär för undervisningen.

- Det är otroliga svängar just nu, ibland tror man varken sina ögon eller sina öron. Men det måste vara någon mening med allt, funderar Kurtén.

- Med allt som händer nu, skulle vi ens ha klarat av en flytt?

Kurtén tänker att det viktigaste just nu är att se till att renoveringen och nybygget kommer igång som planerat, i slutet av vårterminen 2021. Under tiden får skolan mera tid på sig att planera inför tillvaron under bygget, som ska pågå i cirka två år.