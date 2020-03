Utrikesminister Pekka Haavisto: Ett par tusen finländare utomlands försöker fortfarande ta sig hem – "Resenärer ska återvända, de som är permanent bosatta utomlands bör stanna kvar där de är"

Porträtt på Pekka Haavisto under ett presstillfälle.

Enligt Haavisto kommer de första evakueringsflygen från Cypern och Portugal till Finland att ske imorgon på fredagen. Porträtt på Pekka Haavisto under ett presstillfälle. Bild: Lehtikuva

Enligt Utrikesministeriets uppgifter väntas ett par tusen finländska resenärer återvända hem från utlandet. Staten ordnar de första evakueringsflygen från Cypern och Portugal imorgon på fredagen. Utrikesministeriet har bett resenärer att ta sig till Finland, men personer permanent bosatta utomlands att stanna kvar där de bor.

Under en presskonferens om läget för finländarna utomlands under coronakrisen, berättade utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) att man utgående från reseanmälningarna ser att 41 000 finländare just nu befinner sig utomlands.

Majoriteten finns i Spanien, USA och i Thailand. Av dem har kring hälften, 20 000 personer, permanent adress i Finland, och en stor del av dessa antas redan ha återvänt eller håller på att ta sig hem.

Statsrådet uppmanar nu dem som tillfälligt vistas utomlands att återvända till Finland, och vid behov kommer staten att hjälpa dessa personer att återvända.

4 miljoner för subventionerade flyg

Det har förekommit rapporter om strandsatta resenärer som har svårt att återvända hem då flyg ställts in och andra förbindelser kapats av. En del hotell utanför Europa har också stängt dörrarna för européer, som anses bära coronasmitta.

Därför har Finland budgeterat 4 miljoner euro för subventionerade flyg, så att finländare utomlands kan ta sig hem till ett moderat pris.

Enligt Haavisto kommer de första evakueringsflygen från Cypern och Portugal att ske imorgon på fredagen.

Syftet är emellertid att resenärerna i första hand ska ordna sin hemfärd själva med kommersiella flygbolag.

Utrikesministeriet påminner om att också evakueringsflygen är avgiftsbelagda.

Viktigt att de som återvänder själva ansvarar för karantänen

Det är viktigt att alla som återvänder till Finland själva tar ansvar för att försätta sig i karantän i 14 dygn, säger Pekka Haavisto.

När man anländer till Finland ska man exempelvis komma ihåg att hålla två meters avstånd till andra människor och inte använda kollektivtrafik.

Enligt utrikesministern får finländare med permanent bostad utomlands gärna stanna där de är.

Exempelvis har europeiska länder förbundit sig till att ge hälsovård till andra länders medborgare, påminner han.

Därför uppmanas finländare som är permanent bosatta i andra länder att inte återvända, ifall det inte finns särskilt tyngande skäl.

- Jag tror att dessa människor har det bäst där de befinner sig just nu, alltså lönar det sig inte panikartat att börja resa tillbaka, säger Haavisto.