Vill du hitta ett alternativ till vardagens spaghetti bolognese? Testa Strömsös läckra kycklingleverpasta med vitlök och chili

Hör du till dem som har minnen av skolkökets torra leverbiffar med järnsmak? Du är inte ensam, det finns många som har fördomar mot lever och andra inälvor som råvara för mat.

I Finland äter vi i genomsnitt ca 100 gram inälvor per person och år, medan vi ännu år 1990 åt 2,7 kilo per person och år. Ändå är t.ex. lever, rätt tillagad, en verklig delikatess som flera kunde ta in på veckomenyn, speciellt kycklinglever som inte har så mycket bismak och som är svår att misslyckas med.

Hemligheten är att inte steka för levern för länge och att leverera levern i en modernare tappning. Att äta lever är miljösmart - slaktas ett djur kan vi gärna använda så mycket som möjligt av det.

Ingredienser:

500 g pasta

300 g kycklinglever eller hjärta

2 vitlöksklyftor

1 röd chilipeppar, tunt skivad

2 schalottenlökar

2 msk olivolja

1 dl vitt vin

1 dl vispgrädde

2 msk bladpersilja

1 msk salvia

2 msk smör

salt och svartpeppar

50 g parmesan

Gör så här:

Koka pastan enligt anvisningarna på paketet. Skiva chili, vitlök och schalottenlök tunt och fräs hastigt i olivoljan. Tillsätt smöret och låt det bli ordentligt varmt i pannan innan du går i med kycklinglevern. Stek levern hastigt, så den får lite färg och häll på vinet. När vinet reducerat tillsätter du grädden. Låt koka samman till en simmig sås, ca 2-3 minuter. Avsluta med att vända ihop såsen med den kokta pastan och den grovt hackade salvian och/eller persiljan. Toppa med parmesan vid servering.

En portion med kycklingleverpasta i ett kök Bild: Minna Mäkelä/YLE

Vad tyckte du om receptet? Betygsätt eller kolla vad andra tyckt om det: