Coronaviruset rasar i New York - 140 000 invånare behöver sjukvård inom kort

I New York kämpar sjukvårdspersonal med otillräcklig utrustning, medan coronaviruset skördar liv och drar fram med stormsteg.

Delstaten är den värst coronadrabbade i USA, med närmare hälften av landets konstaterade coronavirusfall.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo säger att minst 140 000 av delstatens invånare kommer att behöva sjukvård på grund av coronaviruset inom bara två till tre veckor.

USA har nu flest konstaterade coronafall i hela världen, med omkring 86 000 smittade personer.

New York behöver just nu tusentals fler sjukhussängar, intensivvårdsplatser och respiratorer.

Guvernör Cuomo är arg på Trump-administrationen och anklagar den för att inte ge New York tillräckligt med stöd.

Han säger också att delstaten får en alldeles för liten del av landets enorma räddningspaket, som senaten godkände på onsdag.

New York är överlägset den värst drabbade delstaten i USA hittills, följd av New Jersey och Kalifornien.