NHL-kolumnen: Maurice var den första att skjuta 50 mål under en säsong, Henri den enda med 11 Stanley Cup-ringar – bröderna Richard var i sin egen klass

Under spelpausen påtvingad av covid-19 kommer den här kolumnen att blicka bakåt i NHL-historien. Den här gången öppnas två tittgluggar in i Maurice ”The Rocket” och Henri ”The Pocket Rocket” Richards fantastiska karriärer. Vägen från Montreals franskspråkiga arbetarkvarter till Hockey Hall of Fame i Toronto var kantad med framgång.

Många framgångsrika bröder har spelat i NHL: bland andra Phil och Tony Esposito, Frank och Peter Mahovlich, Bobby och Dennis Hull, Anton, Marian och Peter Statsny, Daniel och Henrik Sedin, Mikko och Saku Koivu – och såklart sex stycken bröder Sutter från Albertas slätter.

De mest legendariska och framgångsrika bröderna i ligans drygt hundraåriga historia är ändå utan tvivel Maurice och Henri Richard: ”The Rocket” och hans femton år yngre bror ”The Pocket Rocket”.

Bröderna växte upp i en av Montreals franskspråkiga arbetarklasstadsdelar, Nouveax-Bordeaux. Pappa Onésime var snickare och arbetade för Canadian Pacific Railway när mamman Alicé födde Maurice i augusti 1921. Henri såg solen 15 år senare som den sjunde av familjens åtta barn.

Fem gemensamma säsonger – fem Stanley Cup-titlar

Båda bröderna spelade hela sina proffskarriärer i Les Canadiens de Montreal, som klubben heter på provinsen Quebecs majoritetsspråk. Maurice inledde i NHL som 21-åring år 1942 mitt under brinnande krig och lillebror följde efter hösten 1956 som endast 19-åring.

En eller båda av bröderna Richard drog på sig Canadiens tröja i sammanlagt 33 år. Tillsammans, även i samma, kedja spelade de i fem säsonger från hösten 1956 till våren 1960 som blev den sista för Maurice. Henri lade skridskorna på hyllan våren 1975.

Maurice spelade 978 grundseriematcher och stod för 966 poäng (544+422), i slutspelet höll hann nästan precis samma takt: 82+44 på 133 matcher. Henris siffror: 1256 matcher i grundserien, 1046 poäng (358+688) och 180 playoffmatcher med sammanlagt 49 mål och 80 assist.

Hetlevrade ”Rocket” satt utvisad allt som allt i 1473 minuter, medan den något mer gentlemanna och fysiskt mindre (cirka 180 cm /80 kg – 170/70) Henri funderade på sina rinksynder i 1109 minuter.

Maurice lyfte Stanley Cup-pokalen hela åtta gånger under sina 18 säsonger, med vilket han delar fjärdeplatsen i alla tiders statistik. Henri i sin tur gick till historien som tidernas mesta Stanley Cup-vinnare med otroliga elva titlar på 20 säsonger.

Maurice dog i maj år 2000 som 79-åring. Henri blev 84 år och gick bort för några veckor sedan, den 6 mars.

Minnesbilder över Henri Richard. Bild: Rich Graessle/Icon Sportswire

”The Rockets” största bedrift är fortfarande få unnad

Maurice Richard, vars smeknamn för övrigt härstammar från att han till och med på träning höll ett blixtrande matchtempo, uträttade sin fantastiska karriärs största bragd redan under sin andra hela NHL-säsong, 1944/45.

Säsongen innan placerade Habs-coachen Dick Irvin 22-årige Maurice som vänsterforward i en kedja med tre år äldre Elmer Lach som center och 31 år gamla veteranen Toe Blake till höger. Trion skulle komma att gå till historien som ”The Punch line”. Den fungerade från första tekningen.

Under säsongen blev de klart att unge herr Richard, som sköt från vänster passade bäst på högerkanten. Och det gav resultat direkt. Med Lach och Blake som framspelare gjorde Maurice 32 mål på 46 matcher (0,70 mål/match) – grundserien omfattade 50 matcher på den tiden.

Canadiens GM Tommy Gorman insåg att här var en ung kille med en unik begåvning. För att ytterligare öka på målhungern lovade Gorman inför säsongen 1944/45 Richard en bonus om han skjuter 30 mål. Dessutom gav Gorman ett fantasifullt tilläggslöfte: en superbonus för 50 mål.

Maurice spelade i samma kedja som Elmer Lach. Maurice Richard Elmer Lach och Tony Demers

Fantasin blir realism

Rekordet var 44 mål säsongen 1917/18 och det ”moderna” rekordet 43 mål säsongen 1929/30. 50 mål på 50 matcher verkade omöjligt. Strax efter julen 1944 började ändå utopin få konkreta konturer: ”The Rocket” nätade fem gånger mot Detroit och snittet nådde ett mål per match.

I mitten på januari gjorde Richard ett hattrick som betydde målen 28, 29 och 30 och låg efter det till och med över ett mål per match. Under de följande veckorna pendlade han fram och tillbaka på båda sidor om drömgränsen och hade nätat 49 gånger inför grundseriens sista match.

Match nummer 50 gick mot Boston Bruins på bortais. Atmosfären mellan Boston och Montreal var redan då minst sagt kylig och både publiken och hemmalagets spelare var fast beslutna att med alla möjliga medel hindra Maurice Richard från att festa i deras byggnad.

Bruins strategi mot ”The Rocket” höll i över 58 minuter, men med 1.42 kvar av grundserien lyckades målmaskinen sätta pucken bakom Harvey Bennet i Boston-buren. ”Det finns mål och så finns det Richard-mål”, myntades och beskrev omöjligheten i att stänga ner ”The Rocket”.

50 mål på 50 matcher hade därmed blivit verklighet och är något som för alltid sammankopplas med ”The Rocket” . I dag som är har bara Mike Bossy, Wayne Gretzky, Mario Lemieux och Brett Hull lyckats upprepa bragden.

Maurice Richard. Maurice Richard, längst till vänster, i en match mot Rangers

”The Rocket” gjorde aldrig igen 50 mål under en säsong, men vann skytteligan sammanlagt fem gånger, överskred 40 mål ännu i tre repriser och fick som bekant priset som delats ut till NHL:s bästa målskytt från och med våren 1999 namngett efter sig.

Det finns väl ingen i levande person i Finland som någonsin sett Maurice Richard spela, men redan bilderna där han tittar rakt in i kameran vittnar om benhård vilja, trots på gränsen till fientlighet och stolthet – någon sorts urkraft som är omöjlig att tämja.

Det ansåg uppenbarligen även Nobelprisvinnaren i litteratur William Faulkner. Vintern 1955, sex år efter sitt Nobelpris, beskrev författaren om Richard i en essä för tidningen Sports Illustrated. Faulkner såg i ”The Rocket” en manisk glöd som kändes ormlikt främmande och dödlig.

En rätt så träffande sammanfattning av en spelare som förutom att göra mål blev känd för att hämnas varje ojusthet med omedelbart och brutalt våld.

Lillebror gör entré

Tio år plus en sommar efter 50/50-bragden gjorde lillebror Henri debut i ”Bleu Blank Rouge”. Egentligen var det inte ännu meningen att 19-åringen skulle spela i NHL. 109 poäng i 54 matcher med Junior Canadiens säsongen innan öppnade ändå dörren till höstens träningsläger.

Väl med på lägret imponerade den korta och lättbyggda Henri på Montreals GM Frank Selke med sin exceptionella skridskoåkning och virtuosa puckhantering. När Selke med egna ögon såg att de erfarna proffsen blev totalt uppsnurrade av tonåringen, så stod plötsligt dörren till NHL vidöppen.

När nyheten om att stadens och provinsens största hjältes bror skulle spela i ”Habs” så ville såklart hockeyfansen se bröderna i samma kedja. Maurice Richards forne kedjekompis, Toe Blake, som vid det här laget var Canadiens chefstränare hade ändå sista ordet och han ville annorlunda.

Blake som kände ”The Rocket” utan och innan var övertygad om att den hetlevrade Maurice skulle bli alltför beskyddande och hämnas varje ojusthet mot Henri. ”The Rocket” nötte enligt coachen utvisningsbänken alltför mycket redan som det var. Målskytten behövdes på isen.

”The Pocket Rocket” tar sin plats i samma kedja som storebror

En bit in i säsongen blev Blake på grund av skador i truppen ändå tvungen att para ihop bröderna inför en match mot Chicago. Henri hamnade i slagsmål samtidigt som Maurice satt utvisad. ”The Rocket” viftade vilt från båset mot Blake för att denna skulle skicka någon till Henris undsättning.

Coachen gestikulerade i motsatt riktning för att Maurice skulle sätta ner sig och inte göra några dumheter. Medan de forna kedjekompisarna stirrade ner varandra och hötte med nävarna från sina respektive bås spöade Henri sin motståndare. Efter det spelade bröderna alltid ihop.

Henri fick snabbt smeknamnet ”The Pocket Rocket” och kedjan med honom som center och Maurice samt Dickie Moore på kanterna var en hypereffektiv trio i fem säsonger, från och med hösten 1955 till våren 1960, då Maurice spelade sin sista match.

Canadiens vann Stanley Cup alla fem säsonger som båda bröderna representerade klubben. Pricken över i:et för den gemensamma karriären kom i den sista finalmatchen våren 1960, då ”The Rocket” noterade sin karriärs sista poäng på en assist till Henris mål.

Vackrare och mer symboliskt kan man inte ge facklan vidare.

Henri Richard. Henri Richard. Bild: Archive PL / Alamy

Två bröder – ett delvis gemensamt arv

Efter att Maurice lagt av fick publiken på riktigt ögonen upp för vilken elitspelare Henri var. ”The Pocket Rocket” hade två specialegenskaper: han ansågs i långa tider vara ligans bästa skridskoåkare och hörde från sin första säsong i NHL till ligans smartaste framspelare.

Två gånger ledde Henri NHL i assist, två gånger kom det avgörande Stanley Cup-målet från ”The Pocket Rockets” klubba, tre gånger snittade han över en poäng per match och alla hans 20 NHL säsonger slutade med ett positivt plus/minus-saldo.

Allra bäst är Henri Richard såklart känd för sina oöverträffade elva Stanley Cup-ringar. Utöver alla titlar statistiska fakta går ändå han till historien också som en bro mellan ”det gamla NHL” och en förändrad hockeyvärld.

Henri började sin karriär när det ännu var dussinet år kvar av den långa eran med sex lag. Då han drog sig tillbaka våren 1975 hade ligan expanderat fyra gånger och bestod av 18 lag. Dessutom utmanades NHL på ”hemmaplan” av WHA och globalt av Sovjetunionens hockeykunnande.

Bron blir på en gång betydlig längre och bastantare när den inkluderar storebror Maurice. ”The Rocket” är inte bara en av världens genom tiderna största hockeyspelare, han är också en ikonisk hjälte som sägs ha skapat Kanadas franskspråkiga befolknings identitet.

Slår man ihop båda brödernas egenskaper så får man något av den ultimata hockeyforwarden: en utpräglad målgörare som ändå passar hellre än skjuter, flyger över isen, klarar av alla fysiska utmaningar, aldrig fuskar i det defensiva och är en vinnarskalle på gränsen till vansinne.

Och då landar man i den sammanlagda och osannolika mängden Stanley Cup-titlar: 19.

Tack för att du läste.

Källor: The Montreal Canadiens – 100 years of glory (Jenish, Random House 2008), 100 years, 100 moments (Morrison,Penguin Random House, 2017), Great Book of Hockey (Publications International, 1991), hockeywriters.com, eliteprospects.com, nhl.com, wikipedia