Så twittrar toppolitiker om viruskrisen: #corona enar i Europa, accelererar motsättningarna i USA

Analysen bygger på en kvalitativ och en kvantitativ genomgång av de tweets som de två ledande politikerna och två ledande oppositionspolitikerna i Finland. Sverige, Danmark, Norge, Italien, Tyskland, Franrike, England, USA och Australien har skrivit under tiden 1.3.2020 fram till den 16.3.2020.

Vi har identifierat alla tweets som dessa personer har tweetat om coronaepidemin under den här tidsperioden.

Vi har inte anpassat urvalet enligt hur mycket de har twittrat utan utgått ifrån de två politiker som har mest makt (ledare för de största partierna/presidenter).

Tweeten som handlar om coronavirusepidemin har sedan taggats enligt innehåll.

Allt som allt handlade det om 625 unika tweets från följande konton:



tabell med ledande politikers namn och twitterkonton i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Italien, Tyskland, Franrike, England, Land Oppositionspolitiker 1 Oppositionspolitiker 2 Ledande politiker 1 Ledande politiker 2 Australien Anthony Albanese @AlboMP Jim Chalmers @JEChalmers Scott Morrison @ScottMorrisonMP Josh Frydenberg @JoshFrydenberg Danmark Jakob Ellemann-Jensen @JakobEllemann Kristian Thulesen Dahl @Kristianthdahl Statsministeriet @Statsmin Jeppe Kofod @JeppeKofod Finland Petteri Orpo @PetteriOrpo Jussi Halla-aho @Halla_aho Sanna Marin @MarinSanna Sauli Niinistö @niinisto Frankrike Marine Le Pen @MLP_officiel Jean-Luc Mélenchon @JLMelenchon Emmanuel Macron @EmmanuelMacron Édouard Philippe @EPhilippePM Storbritannien Jeremy Corbyn @jeremycorbyn Keir Starmer @Keir_Starmer Boris Johnson @BorisJohnson Priti Patel @patel4witham Italien Matteo Salvini @mattoosalvinimi Vito Crimi @vitocrimi Sergio Mattarella @Quirinale Giuseppe Conte @GiuseppeConteIT Norge JonasGahrStøre @jonasgahrstore Siv Jensen @Siv_Jensen_FrP Erna Solberg @erna_solberg Trine Skei Grande @Trinesg Sverige Moderaterna @moderaterna Jimmie Åkesson @jimmieakesson Stefan Löfvén @SwedishPM Lena Hallengren @lenahallengren Tyskland Alice Weidel @Alice_Weidel Jens Spahn @jensspahn USA TomPerez @TomPerez Nancy Pelosi @SpeakerPelosi Donald J. Trump @realDonaldTrump Ronna McDaniel @GOPChairwoman

Tweeten på originalspråken

Här är de tweets som vi har använt som exempel på originalspråken.

Petteri Orpo 10.3

Hienoa, että hallitus aikoo vastata toiveeseemme valmiuslain päivittämisestä. Toivomme todellista parlamentaarista lainvalmistelua yhteistyössä.

Marine Le Pen 9.3

Incapacité à aider les Etats membres face au #coronavirus, aplatissement face à #Erdogan : en ces temps de crise, l’UE démontre qu’elle n’est qu’une addition de faiblesses, incapable de réagir et d’agir quand il le faut.A quoi servent les milliards que la France lui verse ? MLP

Matteo Salvini 12.3

Sto con governatori, sindaci, medici e ricercatori.

Chiudere tutto e subito, salvo i servizi essenziali: le mezze misure e le libere interpretazioni non permettono di combattere il virus con tutta la determinazione necessaria.

Jakob Elleman, Danmark 12.3

Holland lukker for asylsøgere. Hvorfor gør regeringen ikke det samme i forhold til Danmark? Det fremhæves hele tiden, at vi hellere skal gøre for meget nu end fortryde senere. Hvorfor så tøve her? #dkpol #coronadk https://www.berlingske.dk/internationalt/nu-faar-coronavirussen-ogsaa-holland-til-at-lukke-graenserne-men …

Jussi Halla-Aho 13.3

WC-paperi on loppu, mutta onneksi vain siksi, että sitä ostetaan niin paljon kerralla. Jos se tuotaisiin Kiinasta, se olisi oikeasti loppu.

Globalisaatio ja pitkät hankintaketjut vaarantavat terveyden. Toivottavasti pandemia edistää globaalin maailmanjärjestyksen purkamista.

Jussi Halla-Aho 16.3

THL:ssä varmasti työskentelee oman alansa asiantuntijoita, mutta laitoksen tilannearviot ovat tammikuusta asti olleet systemaattisen vääriä, ja tähän tosiasiaan on hallituksenkin syytä vähitellen herätä

Jussi Halla-Aho 16.3

Perussuomalaiset kiittävät hallitusta tänään ilmoitetuista, koronaepidemiaan liittyvistä toimenpiteistä. Toimet vastaavat kansainvälisten asiantuntijoiden suosituksia, muiden Euroopan maiden käytäntöjä ja perussuomalaisten aiemmin tekemiä esityksiä. pic.twitter.com/kS8BSi4NWY

Lena Hallengren 13.3

Ingen ska göra sjukhusbesök på eller besök på äldreboenden som kan undvikas. Detta är en skarp rekommendation som vi förväntar oss att människor följer.

Moderaterna 10.3

Vi hanterade finanskrisen, och vi är redo att ta ansvar för svensk ekonomi igen. 🔵 pic.twitter.com/vXCjenV0Wy

Jimmie Åkesson 16.3

Regeringen med stödpartier presenterar nytt krispaket för företag och jobb. Känns väl avvägt och rimligt.

Boris Johnson 11.3.2020

You can find important information and advice on Coronavirus (COVID-19) here 👇 https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19 …

Jeremy Corbyn 14.3

As coronavirus spreads, Labour's priority is your health and wellbeing.

As well as doing everything we can to keep members safe, we're committed to ensuring we fully contribute to the collective effort to protect public health.

My message to our members: http://www.facebook.com/JeremyCorbynMP/posts/10158224050088872 …

Donald Trump 9.3

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

Chuck Schumer 10.3

Pres. Trump again today tried to blame the previous administration for the number of tests available

This is his #DailyLie

He needs to stop spreading mistruths on coronavirus and get to work to prioritize health and safety, widespread and free testing, paid sick days, and more

Donald Trump 13.3

Sleepy Joe Biden was in charge of the H1N1 Swine Flu epidemic which killed thousands of people. The response was one of the worst on record. Our response is one of the best, with fast action of border closings & a 78% Approval Rating, the highest on record. His was lowest!

Donald Trump 14.3

Good teamwork between Republicans & Democrats as the House passes the big CoronaVirus Relief Bill. People really pulled together. Nice to see!