Sportabstinens i karantänen? Här är filmerna och serierna med idrottstema du inte får missa!

När idrottsvärlden står totalt stilla finns det oceaner av tid över till annat. Yle Sporten rekommenderar att knäppa på tv:n. Vi har listat kultklassikerna, de högintensiva dokumentärerna och feelgood-filmerna du bara måste se.

Vi börjar med dokumentärerna.

Sunderland 'til I die (2018)

I karantänen kan du trösta dig med en tanke. "Det kunde vara värre. Jag kunde vara Sunderlandsupporter".

Sunderland 'til I die följer en stolt klubbs förfall i seriesystemets ingenmansland . Tårögda fans, desperata klubbpampar och trilskande spelare utlovas då Sunderlands storartade satsning sakta smulas sönder säsongen 2017/18.

Fotbollsdokumentärer känns ofta överdrivet regisserade och vinklade för att tjäna klubbarnas och spelarnas syfte. Sunderland 'til I die är ett fräscht undantag: råbarkat och härligt. Hoppet är det sista som lämnar människan.

Går att se på: Netflix

Längd: Åtta avsnitt på cirka 35 minuter

Icarus (2017)

– You would like to beat doping test?

Det här är dokumentären som spårar ur – helt och hållet. Filmmakaren och cyklisten Bryan Fogel vill bevisa att antidopningsarbetet inom idrotten inte fungerar och blir av misstag insyltad i den största statsdopningsskandalen på 2000-talet.

Hur?

Svaret stavas Grigorij Rodtjenkov. Den charmiga, mustaschprydde, äldre mannen som ska hjälpa Fogel att fuska visar sig vara hjärnan bakom den systematiska ryska dopningen som ledde till framgångarna i hemma-OS i Sotji.

Grigorij Rodtjenkov. Grigorij Rodtjenkov. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Snart blir Rodtjenkov också visselblåsare, landsförrädare – och rymling, med Fogel som bundsförvant. Här finns allt: humor, puls och en historia som nästan är lite för bra för att vara sann.

Går att se på: Netflix

Längd: 2 timmar, 1 minut

Drive to survive (2019–)

Det här är högoktanig hastighetsunderhållning som omvandlar den starkaste motorsportsmotståndaren till hängiven F1-supporter. Netflix påkostade satsning ger full insikt bakom kulisserna i kungsklassen.

Eller som Wired uttrycker det:

– Det här är bättre än riktiga F1.

Själva loppen är i biroll. Den första säsongen får vi bland annat se Red Bulls Christian Horner fatta kontroversiella beslut hemma i lantgården i England, en närblick i Haas ökända härdsmälta i Australien – och eldfängda uppgörelser mellan förarkollegor som kommit på kant med varandra.

Kalla det cirkus, kalla det såpopera, kalla det reality-tv. Faktum kvarstår: underhållningen är total och produktionsvärdet skyhögt. Motorsport har aldrig sett snyggare ut.

Går att se på: Netflix

Längd: Två säsonger ligger ute. En episod är cirka 35 minuter lång.

Senna (2010)

– Det finns inte något sådant som små olyckor på den här banan.

Enligt många är han den bästa F1-föraren någonsin. Alla kan ändå vara överens om att hans karriär – och liv – tog slut på tok för tidigt.

Ett teknisk fel i en ödesdiger kurva – och allt var över. Men innan olyckan på Imola hade brasilianaren hunnit lämna ett evigt avtryck.

Oskyldig och grym, troende och obarmhärtig. Ayrton Sennas liv var ett drama, som i form av en dokumentär berör också andra än formel 1-fans.

Går att se på: Arenan

Längd: 1 timme 41 minuter

Eva (2019)

Moderskap. Missnöje. Boxning. Konst.

Tror du att du har det som krävs för att vara världsmästare i boxning? Eva Wahlström hade det – och den uppskattade dokumentärserien visar hur vardagen såg ut då hon förberedde sig på titelfajterna i Madison Square Garden och Las Vegas.

Eva Wahlström. Eva Wahlström. Bild: All Over Press

Se hur tufft det är att försöka få hemmalivet att gå ihop med en proffssatsning. Hur svårt livet som damidrottare kan vara.

Och hur lycklig man kan bli av det hela.

Går att se på: Arenan och Viaplay

Längd: åtta avsnitt som är 20-25 minuter långa

Tough Guy: The Bob Probert Story (2019)

NHL:s mest fruktade slagkämpe vars liv fick ett tragiskt slut. En tillbakablick på hur ligan såg ut förr, då “enforcers” – knytnävshjältarna – axlade en stor roll i lagen.

Fansen älskade spelarna som slogs för sitt lag och Probert var inget undantag. Men utanför rinken väntade ett helvete.

Hjärnskador. Drogmissbruk.

Är det värt att lägga sitt liv i potten för en karriär i NHL?

Går att se på: Arenan

Längd: 1 timme 38 minuter

Sportfinland

Är Finland de ishockeygalnas land? Eller spjutfolkets? Eller har vi bensin i ådrorna?

Svaret: alla stämmer. Den här dokumentärserien skildrar de största idrottsstunderna i Finlands historia – både segrar och svidande förluster.

Hör Matti Nykänen berätta om hur det kändes att vara hela folkets idol. Teemu Selänne och Patrik Laine jämför skillnaderna i proffsishockey då och nu.

Ett av avsnitten behandlar ishockey. suomalaisia jääkiekkoilijoita

Den här serien har faktiskt allt.

Går att se på: Arenan

Längd: tio avsnitt på ungefär en timme

O.J.: Made in America (2016)

Han satte NFL-rekord som running back.

Han blev en folkkär skådespelare efter karriären.

Han åtalades för ett brutalt dubbelmord - och försökte köra undan polisen i en av alla tiders kändaste tv-jakter.

Orenthal James “O.J.” Simpson är ett namn som alltid kommer att väcka intresse. Den här dokumentärserien belyser varje aspekt av hans liv - och vad som egentligen ledde upp till stunden då han knivhögg sin ex-fru och hennes älskare.

Eller gjorde han det?

Går att se på: C More, som en del av ESPN:s 30 for 30-dokumentärserie. Flera av dokumentärerna är sevärda.

Bonustips om samma tema: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story som finns på Netflix.

Längd: fem avsnitt, sammanlagt nästan 8 timmar

The Game Changers (2018)

Kan man vara både proffsidrottare och vegetarian?

Det anser åtminstone F1-världsmästaren Lewis Hamilton, tennisässet Novak Djokovic och NBA-stjärnan Chris Paul.

Tillsammans med forskare försöker de i den här filmen bevisa att allt man trott om protein är en lögn.

Dessutom är det tunga namn som James Cameron, Arnold Schwarzenegger och Jackie Chan som agerat producenter för filmen.

Går att se på: Netflix

Längd: 1 timme 48 minuter

State of Play: Trophy Kids (2013)

Den här dokumentären är gjord i USA, men skildrar garanterat en vardag för många junioridrottare i Finland också.

En chockerande insikt i hur brutal verkligheten kan vara för barn, med föräldrar som går på tok för långt i sina försök att träna och guida sina barn till idrottsstjärnor.

Vi skämtar inte, vissa scener är uppriktigt hemska.

Går att se på: HBO som en del av State of Play-dokumentärserien. Flera av dokumentärerna är sevärda.

Längd: 1 timme 37 minuter

Okej dags för lite lättsammare ämnen.

Space Jam (1996)

Blir väl inte mer klassiskt än det här?

Michael Jordan kidnappas av Looney Tunes-karaktärer för att spela en basketmatch mot “Monstars”, som i sin tur sugit krafterna ur ett flertal NBA-stjärnor.

Jordan, som sadlat om till baseball i det här skedet av karriären, är därför den enda som kan rädda Snurre Sprätt och gänget.

Michael Jordan i en animerad verklighet. Scen ur Space Jam. Bild: All Over Press

För er som inte har sett filmen: oroa er inte, den är bättre än Jordans tursamt nog kortlivade baseballkarriär.

Går att se på: Netflix

Längd: 1 timme 28 minuter

I, Tonya (2017)

Storyn bakom en av alla tiders största idrottsskandaler - “The Incident”, som den kallas i filmen.

Vad var det egentligen som ledde till att en man misshandlade Nancy Kerrigan inför en OS-kvaltävling? Kunde hennes största rival faktiskt ligga bakom attacken?

Berättelsen om Tonya Hardings uppväxt och framfart som en av världens bästa konståkare med Margot Robbie i huvudrollen är både fängslande och tragisk.

Går att se på: Netflix

Längd: 1 timme 59 minuter

Moneyball (2011)

Statistik? Vem bryr sig om det? Det är ju på planen som matchen avgörs. Inte i en excel-tabell.

Fel.

Berättelsen om hur klubben med MLB:s sunkigaste hemmaarena och snudd på minsta ekonomiska muskler klarade av att ta sig hela vägen till playoffs – tack vare att analysera de tillgängliga spelarnas statistik på ett sätt som ingen annan gjort tidigare i baseball.

Brad Pitt som Oakland A's-klubbchefen Billy Beane. Brad Pitt i Moneyball Bild: Columbia Pictures/Everett Collection/All Over Press

Filmatiseringen av boken om Billy Beanes vågade chansning som klubbchef för Oakland A’s har hyllats på bred front – av all orsak. Brad Pitt, Jonah Hill och Philip Seymour Hoffman spelar huvudrollerna i filmen.

Med Brad Pitt, Jonah Hill och Philip Seymour Hoffman i nyckelroller kan det knappast gå fel.

Går att se på: Netflix

Längd: 2 timmar 13 minuter

Happy Gilmore (1996)

En ishockeyspelare med en bra egenskap: ett sjuhelsikes slagskott. Då är det väl fullt logiskt att sadla om och bli golfspelare istället?

Den här komedin har redan fått en hyfsad mängd år på nacken men sjunker fortfarande ner som en hole in one.

Att se Adam Sandler gå bärsärkagång på greenen iklädd en Boston Bruins-tröja och putta med en hockeyklubba är väl bara något man måste se?

Går att se på: Netflix

Längd: 1 timme 32 minuter

Miracle (2004)

Hur lyckades ett gäng collegeidrottare slå “den röda maskinen” på OS i Lake Placid 1980? Den här filmen har svaret.

Herb Brooks gäng gick från motgång till motgång tills allt till slut lossnade. Och Lejonen spelar också en minimal roll i filmen (till det virtuella torget!).

Kurt Russell som Herb Brooks. Kurt Russell som Herb Brooks. Bild: imago stock&people/All Over Press

En “must see” för alla vänner av landslagsishockey!

Går att se på: Viaplay

Längd: 2 timmar 15 minuter

Bonustips om samma tema: 30 for 30-dokumentär om miraklet finns att se på C More.

Rudy (1993)

Har du någonsin drömt om att få spela för ditt favoritlag? Då ska du se den här filmen – och fortsätta drömma.

Det var nämligen exakt det som Daniel ”Rudy” Ruettiger fick chansen att göra för sitt älskade Notre Dame Fighting Irish. Betygen räckte inte till – så ”Rudy” fick ta bakdörren istället.

Resultatet: En av alla tiders feelgood-filmer. Baserat på en sann historia dessutom.

Går att se på: Netflix

Längd: 1 timme 54 minuter

Million Dollar Baby (2004)

Hon var för gammal. Hon skulle aldrig vinna sin första match som boxare. Men då hon gjorde det fick den envise tränaren ändå upp ögonen för hennes talang.

Det finns en orsak till att filmen premierades som årets bästa film på Oscarsgalan 2004. Dessutom fick Hilary Swank, Clint Eastwood och Morgan Freeman varsin statyett.

En modern boxningsklassiker, helt enkelt.

Går att se på: Netflix

Längd: 2 timmar 12 minuter.

Håller du med? Dela med dig av dina tips för filmer eller serier med sporttema i kommentarsfältet!