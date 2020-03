Stadsdirektör: Åbos nya konserthus ska placeras vid Självständighetsplanen

Det nya konserthuset ska byggas vid Självständighetsplanen intill Stadsteatern i centrum av Åbo.

Självständighetsplanen är beläget på Aura ås östra sida bredvid Åbo stadsteater.

- Enligt de utredningar som gjorts är den här tomten den mest ändamålsenliga, säger Arve.

Tidigare har Bangården och Spindeltomten varit två alternativ för det nya konserthuset.

Tidtabellen måste hålla

Arve konstaterar att den här platsen är tidtabellsmässigt också ett bättre alternativ än de som tidigare diskuterats.

- Vi har en stram tidtabell. På grund av skicket på det nuvarande konserthuset är det viktigt att projektet blir klart inom den utsatta tidtabellen.

Nuvarande konserthuset vid Aningaisbacken är i dåligt skick. Åbo konserthus Bild: Yle/Nina Bergman

Förslaget på placeringen av det nya konserthuset i Åbo kommer att behandlas i stadsstyrelsen på måndag 30 mars.

Om planen godkänns kan byggarbetet inledas tidigast om två år.

Stadsstyrelsen har tidigare konstaterat att en renovering av det nuvarande konserthuset på Aningaisbacken skulle bli för dyr.

Stadsdirektör Minna Arve presenterade den nya planen under ett presstillfälle per videolänk under fredagen.