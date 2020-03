Staten hjälper problemresenärer med bostad och mat: "Karantänen börjar redan på flygplatsen"

Maurice och Henri Richard vann Stanley Cup 19 gånger.

Under spelpausen påtvingad av covid-19 kommer den här kolumnen att blicka bakåt i NHL-historien. Den här gången öppnas två tittgluggar in i Maurice ”The Rocket” och Henri ”The Pocket Rocket” Richards fantastiska karriärer. Vägen från Montreals franskspråkiga arbetarkvarter till Hockey Hall of Fame i Toronto var kantad med framgång.