Har också du drömt underliga drömmar och betett dig irrationellt? Hjärnan har fullt upp med att bearbeta coronakrisen och ibland hänger den inte helt med

Olemme globaalisti pihalla. Sellainen syö voimia.

On hyvin tavallista, että shokin jälkeen ihminen alkaa ahmia tietoa häntä kohdanneesta kriisistä. Uutisia on seurattava 24/7. Sitten iskee väsymys, ja koko aihe kypsyttää. Näin toimii ihmistä suojeleva mieli. Koronapandemia on jo nyt aiheuttanut monta päällekkäistä ja peräkkäistä shokkia. Mieli käsittelee kriisejä asteittain, ja tunteet aaltoilevat eri tahtisesti eri ihmisillä.