Restaurangerna kan stänga på måndag – riksdagen har godkänt förslaget

Riksdagen har i dag godkänt regeringens förslag att tillfälligt stänga restauranger, nattklubbar och kaféer för kunder. Enligt statsminister Sanna Marin (SDP) kan stängningen träda i kraft på måndag.

Marin vädjade redan i förra veckan till företagare i restaurangbranschen att stänga restaurangerna, och många har redan gjort det.

Det här innebär regeringens förslag Regeringens lagförslag om att stänga restaurangerna är elva sidor långt. Vi har samlat det viktigaste i punktform här: Restauranger, caféer, serveringsställen och nattklubbar ska hållas stängda för kunder. Hotell eller andra inkvarteringsföretag får inte servera frukost i sina restaurangutrymmen, men de kan servera färdiga portioner eller frukostingredienser till hotellgäster.



Man kan inte sitta kvar och äta sin mat i restaurangen. Också uteserveringarna hålls stängda.



Det är ändå fortfarande okej att köpa mat med sig.



Restaurangköken får hålla öppet vilka tider som helst.



Begränsningarna är tillfälliga och gäller fram till den 31 maj.



Lunchrestauranger på arbetsplatser och personalrestauranger får hålla öppet som normalt.



Regeringen ska stöda företagen.

I dag debatterades förslaget i riksdagen, som sedan också godkände det. Förslaget kan ändå verkställas först efter att regeringen har gett en kompletterande förordning.

– Vi förbereder det här. Vi måste motivera mycket grundligt varför vi anser att det här gäller hela landet och inte bara enskilda kommuner eller landskap, sa Marin.

Marin tror att förbudet att hålla restaurangerna öppna för kunder kan börja gälla från måndag. Förbudet skulle vara i kraft fram till den 31 maj.

Stödpaketet på en miljard euro räcker inte till, anser Marin

Restaurangerna ska ändå få fortsätta sälja take away. Krögaren Michael Björklund sa i en intervju till Svenska Yle tidigare i veckan att take away inte är någon ekonomisk utväg, utan endast konstgjord andning.

Björklund förutspådde att många restauranger kan tvingas stänga för gott.

Statsminister Sanna Marin lovade att staten ska försöka stöda företagaren med ytterligare stödpaket. Sanna Marin Bild: Lehtikuva

Riksdagsledamöterna krävde i dag att regeringen stöder restaurangbranschen men också andra företag med olika stödåtgärder.

Sanna Marin svarade att det är tydligt att företagen behöver mera stöd och att stödpaketet på en miljard inte räcker till.

– Arbets- och näringsministeriet jobbar hårt för att hitta verktyg, så att man kan styra stöd till företagen, sa Marin.

Marin sa att det ytterst viktigt att man på alla sätt försöker undvika att konsekvenserna av coronakrisen blir lika ödesdigra som efter depressionen på 1990-talet.

– Jag vill inte se en situation i det här landet som under 1990-talets depression, då företag gick i konkurs och många familjer splittrades.