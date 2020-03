After Eight i Jakobstad tar över grannfastigheten - tar med allmänheten i communitytänk och skapande

Musikcaféet och ungdomsverkstaden After Eight i Jakobstad tar över grannhuset på Storgatan 4. Verksamheten växer och nu börjar man bli trångbodda. Planen är ett så kallat makerspace, en plats för kreativitet och skapande dit alla är välkomna.

- Det är en långvarig dröm och vision som går i uppfyllelse, verksamheten har tagit fart och vi behöver skapa mera utrymme, säger Beni Edström som är ordförande för föreningen och har hand om verkstaden.

Gemensam innegård med muséet

Förra veckan sa tekniska nämnden ja till att låta After Eight hyra grannfastigheten på Storgatan som står på tvären mellan After Eight och stadsmuséet.

Till en början tar After Eight över halva huset, den del som är belägen längst mot gatan.

I andra delen av huset huserar stadens mätningsavdelning, men så småningom hoppas man inmuta hela huset på ett par hundra kvadratmeter, säger Edström.

Huset på Storgatan 4. Storgatan 4 i Jakobstad. Bild: Yle/Mikaela Löv

- Vi har redan skisser på hur huset kan utvecklas och har också pratat med muséet om vad vi kan göra tillsammans. Ett modernt ungdomsarbete som möter vår historia är enormt viktigt, speciellt med tanken på den rotlöshet vi ofta upplever i dag, säger Edström.

Ett kvarter av allmännytta

I dagsläget har After Eight en lunchrestaurang, ungdomsverkstäder som sysselsätter 30 ungdomar, ett uppsökande ungdomsarbete som hela tiden växer samt ungdomsstationen Fiilis. I maj flyttar också den drogförbyggande verksamheten in.

- Verksamheten är spretig, så som den alltid har varit. Vi är ett kvarter av socialatjänster och allmännytta. Vi ska inte heller glömma kulturen som finns med i allt vi gör, säger Elin Härmälä som har hand om After Eights ekonomi.

Vägg i After Eights nuvarande utrymme. Kulturmontörerna har en snygg vägg med streetstylebilder i hallen. Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Workshops och communitytänk

After Eight jobbar också med ett makespace-projekt som är ett leaderprojekt. Inom ramen för projektet har man satsat i maskiner och material för att kunna inlemma allmänheten i en öppen verksamhet.

Et makerspace är ett utrymme där man får använda till exempel symaskiner och printrar. Det kan man redan göra på centrumbiblioteket Ode i Helsingfors. På After Eight vill man ändå ta konceptet lite längre och ordna gemensamma workshops.

- Man delar verktyg och utrymme men vi vill gärna att man också delar kunskap. Vi vill engagera människor som är duktiga och känner passion för sitt hantverk, om det så är tygtryck, fotografi eller musik, säger Beni Edström.

Renoveringsbehov skrämmer inte

Målet är ett communitytänk där människor möts inom olika aktiviteter.

Där kommer Storgatan 4 in i bilden, det behöver finnas plats för att använda olika apparater och ta in frivilligarbetare.

Att den nya fastigheten behöver renoveras är inget som skrämmer After Eight, Den nuvarande byggnaden var också i stort behov av upprustning när musikcaféet flyttade in.

- Det har vi erfarenhet av. Men eftersom vi inte sitter på de pengarna så tar vi det lite an efter. Därför behöver vi ett hyresavtal som sträcker sig över tjugo år, då kan vi söka extern finansiering, säger Edström.

After Eight renoverar lite i taget. After Eight är en loppisfyndshimmel. Kolla in tv:n! Bild: YLE / Ann-Catrin Granroth

Allt hehöver inte heller vara tiptop, enligt Edström. Det får synas att det finns liv i i huset och oömma ytor.

Öppnar upp för allmänheten

Elin Härmälä är inte heller orolig för den ekonomiska biten. After Right vill utvecklas och vara med och utveckla staden, då är den nya fastigheten en ypperlig lösning säger Härmälä.

Samtidigt som After Eight tar huset i besittning öppnar man också upp huset för allmänheten.

- Jag ser långsiktigheten i det här projektet. Jag har en jättestor förhoppning och framtidstro gällande Storgatan 4, säger Härmälä.