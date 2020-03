Coronakrisen är historiskt sett helt exceptionell – eller är den?

Coronan är en exceptionell kris - eller är den det? Forskare hittar många likheter mellan tiden vi lever nu och tiderna vi hade innan kriget.

Kommer du ihåg nyheterna från den 11 september år 2001? Bilderna på flygplanen som kraschar in i tornen, skyskraporna som rasar och människor täckta av aska som som springer för sitt liv? Eller det rykande Pentagon?



Bilderna från tsunamin år 2004 med flodvågen som störtade fram för våra ögon, havet som sköljde bort hela strandstäder och flyende turister i baddräkter.

Bilder från katastrofer är är starka och fruktansvärda. Blodiga och gråtande människor, bränder, översvämningar och jordbävningar. Bilder på myndigheter som kämpar mot naturkrafter av olika slag.

Coronaepidemins bildvärld är annorlunda. Avstannad och samtidigt spänd.

Nyheterna visar bilder på tomma hyllor i butikerna, andningsskydd, övergivna klassrum och ödsliga köpcentrum.

Coronaviruset i sig är nästan vackert, som en modern skulptur; påminner lite om en julskinka i vilken man stuckit kryddnejlikor.

Regeringens informationstillfälle om beredskapssituationen var avskalad och saklig. Ändå kände många att det snörde till i halsen när man tittade på den.

Krisen syns på ett sätt inte – ännu – hos oss. Vi lever som i en fortsatt juldag: butiker och skolor är stängda. Det går få flyg och familjerna är samlade hemma.

Vi äter kanske hemlagad mat, lägger pussel och hänger på nätet. Fysiskt på plats på sina arbetsplatser är bara de människor som i sitt arbete upprätthåller basservicen i samhället.

Ändå svävar en känsla av ett osynligt hot i luften, en aning om det som komma skall. Vi är som sektmedlemmar som inväntar världens undergång: någonting hotfullt är säkerligen på kommande, vi vet bara inte ett exakt datum.

Ska vi förbereda oss för krig? Kanske inte – men enligt historieforskare Anu Lahtinen påminner nuläget om tiderna vi hade för cirka 80 år sedan.

– Om man tänker på tiden före vinterkriget så präglades den också av ovisshet. Det rådde en känsla av att någonting var på gång men man visste inte vad. Armén kallades in för extra reservövningar och i Polen pågick kriget redan.

Stämningen var också då spänd och nervig.

– Det finns exempelvis soldaters dagsboksanteckningar från den tiden, där det många dagar i rad står "ingenting", men sedan i något skede kommer det anteckningar som "första kontakten med fienden", berättar Lahtinen.

En nervös väntan har genom tiderna hört till krigstider. På 1500-talet dog soldaterna i uppsamlingslägren av farsoter eller frös ihjäl innan kriget ens bröt ut.

Historieforskare Samu Nyström är extra insatt i undantagsperioder i den finländska historien. Också han hittar många likheter med tiden vid vinterkriget och också under världskriget med tiden vi lever i nu.



Undantagstider har alltid varit en bra grogrund för rykten. Falska nyheter och rykten spreds under krigstiden och de sprids också nu.

På grund av internet och i synnerhet sociala medier sprids rykten betydligt effektivare i dag än förut. Under kriget varnade man för falska rykten med bland annat flytgblad, radioreklam och skämtteckningar.

Man kan jämför coronaepidemin också med andra pandemier. Exemplevis med spanska sjukan för ganska exakt 100 år sedan. Det dog fler människor i den den än det hade dött under första världskriget; enbart i Finland dog det cirka 25 000 människor. Också då droppade informationen in och många stater ville förringa sin epidemisituation.

– Hemlighållandet och myglandet berodde delvis på krigstillståndet: länderna ville inte gå ut med hur stor del av deras soldater som var ur spel på grund av sjukdomen. Också nu är vi i samma situation men på grund av helt andra orsaker: statistiken över insjuknade går inte att jämföra internationellt på grund av olika strategier i testandet av eventuellt sjuka.