Krzysztof Penderecki blev 86 år gammal. Ett svartvitt foto på den polska tonsättaren Krzysztof Penderecki. Bild: ullstein bild - Brigitte Friedrich/ All Over Press

Den polska tonsättaren och dirigenten Krzysztof Penderecki har avlidit i sin hemstad Krakow. Han blev 86 år gammal. Han hade varit allvarligt sjuk länge.

Penderecki föddes den 23 november 1933 i Debica. Han studerade tonsättning vid musikakademin i Krakow och studerade också filosofi, historia och litteratur.

Penderecki arbetade med flera symfoniorkestrar i Europa och USA under sin långa karriär. Hans musik hörs också i flera Hollywoodfilmer som till exempel William Firedkins Exorcisten (1973), Stanley Kubricks The Shining (1980), och Martin Scorceses Shutter Island (2010).

Hans musik hörs också i David Lynchs kultserie Twin Peaks. I ett avsnitt av tv-serien Black Mirror hörs också musik av Penderecki samt delar av musiken som Penderecki komponerade för filmen The Shining.

Vann fyra Grammy-priser

År 2011 samarbetade Penderecki med Radiohead-gitarristen Jonny Greenwood och Aphex Twin som komponerar elektronisk musik. Tillsammans gjorde de ett album och åkte på turné.

I sina verk tyckte Penderecki om att använda sig av ovanliga intervaller, tonkluster och glissando, det vill säga övergångar mellan två toner som man får genom att spela de mellanliggande tonerna.

Han använde också ofta specialeffekter och ljud från metall, visselpipor, glasskärvor, sågar, olika alarm och skrivmaskiner.

Ett av hans kändaste verk är orkesterstycket ”Threnody to the victims of Hiroshima" från år 1960.

Penderecki van fyra Grammy-priser , det senaste vann han år 2016.

Källa: AFP, Reuters