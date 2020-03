Det är svårt att få någon att ställa upp för intervju. Alla de som går med på att tala med oss är rädda att förlora sina arbetsmöjligheter i Finland om de talar illa om sina arbetsgivare.

En del av arbetarna har de olika arbetsgivarna redan skickat tillbaka till sina hemländer. Där är det svårt att hitta jobb och många av dem skulle vilja återvända till Finland eftersom lönen här är betydligt högre.

Dessutom berättar arbetarna att de har tvingats skriva under ett sekretessavtal: de får inte fotografera eller filma på bygget. Arbetarna är rädda att de kan hållas ansvariga då de bryter avtalet. Enligt Skanska handlar det om normalt förfarande enligt dataskyddsförordningen.

Endast en av de intervjuade, Ilir, går med på att ställa upp för intervju med namn och ansikte, även om också han säger att han är rädd för sin egen och sina närmastes säkerhet. Han har hotats med döden och efter att intervjun med honom gjordes har han utsatts för påtryckningar.

Intervjuobjektens berättelser liknar varandra. Samma saker upprepas: arbetsdagarna har varit långa, ingen ersättning för övertid eller söndagsjobb har betalats, grundlönen har varit mindre än överenskommet, lönen har inte varit i enlighet med rådande kollektivavtal, arbetsgivaren har inte velat medge arbetsolyckor eller rapporterat dem till regionförvaltningsverket.

Dessutom berättar de intervjuade att snabbhet var viktigare än säkerhet på byggarbetsplatsen.

Om arbetarna vände sig till facket, regionförvaltningsverket eller Skanska, hamnade de i trubbel. De hotades med uppsägning eller sades upp med omedelbar verkan.