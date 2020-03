Norsk trio skidade 516 kilometer – nu höjs kritiska röster mot extremdistanserna: "Låt dem behålla rekordet en stund"

View this post on Instagram

Var ute på en lang skitur i helga med @joarthele @jorgenaukland @eirikbr @olliaukland @casperronning . Målet var å gå langt..og å gå på ski hele natta. En rå følese og en fantastisk tur! Kroppen tåler så mye mer enn man tror! Vi jaget aldri fart.. og det går ann å gå mye lengre om man virkelig vil..men etter 31t var vi fornøyd å dro hjem! Finn ditt mål..og ditt eventyr! Takk til @ronning4 og @joackimhansen for super service med drikke og pølser.. #langrenn #crosscountryskiing #längdskidor @vasaloppet @birken_no @teamragde @northug @fischernordic @fischer_norge @swix_sport @lillsportnorge @maurten_official @arcticsuperhealth