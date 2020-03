Hankengäng efterlyser din bästa idé för att rädda Finland ur coronakrisen

I coronapandemins kölvatten följer många utmaningar för bland annat vården, utbildningen och företagen. Arrangörerna bakom det finlandssvenska hackathonet What the Quack? vill jobba för att lösa några av dem.

De senaste veckorna har varit hektiska för Hankenstuderande Ronny Eriksson. Vid årsskiftet grundade han, tillsammans med ett gäng studiekompisar, idésmedjan Springboard som ska hjälpa studerande att omvandla sina idéer till företag.

Lanseringsevenemanget skulle ha ägt rum i början av april, men av förklarliga skäl tvingades gänget att tänka om. I stället för lanseringsfest blir det nu ett hackathon, en idétävling där vem som helst får delta, för att råda bot på några av de problem som samhället ställs inför i och med covid-19.

- Det är ett finlandssvenskt hackathon som heter What the Quack? och ordnas online den 3 till 5 april, berättar Ronny Eriksson och tillägger att evenemanget trots den finlandssvenska vinkeln är öppet för vem som helst.

Idén är inte helt ny. Redan nu har ett Hack the Crisis Finland-hackathon ordnats, så varför behövs en egen finlandssvensk variant?

- Orsaken till varför vi bestämde att ha finlandssvenskheten som fokus är bristen på entreprenöriellt samarbete mellan de olika svensktalande skolorna. Vårt mål är att öka samarbetet och få människor att tillsammans lösa problemen.