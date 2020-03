Hotade fågelarter i Finland har tredubblats på tio år

1) Hur beaktas fåglar under deras häckningstid med tanke på avverkning?

Stora Enso: Vi försöker koordinera avverkningen så att vi inte skulle avverka skog på frodiga marker där fågelpopulationerna är som störst.

UPM: Vi försöker undvika avverkning på frodiga marker med dominerande lövskog under fåglarnas häckningstid.

Forststyrelsen: Det här är en intressant, mångsidig och aktuell fråga. I enlighet med vår handbok Miljöguiden ska man undvika avverkning på frodiga marker med dominerande lövskog under fåglarnas häckningstid. Samtidigt är dessa marker av sin natur så mjuka att avverkning under milda årstider ändå inte är möjlig. Tjädern är en fågel som tas i speciellt beaktande. Dessa skyddas alltid under häckningstiden, även vid markberedning och plantering.

2) Hur högt värderar ni biologisk mångfald och på vilket sätt syns det i er verksamhet?

UPM: Skyddandet och en ökning av den biologiska mångfalden hör till det dagliga arbetet vid UPM. I över 20 år har vi förverkligat ett mångfaldsprogram i våra egna skogar och utvecklat metoderna så att de för framåt mångfalden.

Vi gör det genom att skydda värdefulla habitat och genom att spara aspar och murkna träd. År 2018 satte UPM som mål att den biologiska mångfalden i de egna skogarna ska öka tills år 2030.

Stora Enso: Vi har förbundit oss till att bedriva ett hållbart skogsbruk. Allt trä vi använder kommer från ansvarsfullt skötta skogar som avverkas med respekt för den biologiska mångfalden. Vi äger ingen egen skog i Finland men när vi verkar i andras skogar tar vi i beaktande mångfalden både i planeringen och praktiken. Majoriteten av skörden kommer från certifierad skog.

Forststyrelsen: Det är ett politiskt krav att Forststyrelsen har en aktiv miljöpolitik. Biologisk mångfald är så viktigt för vår skogsbruksverksamhet att all vår verksamhet tar i beaktandet det genom vår handbok Miljöguiden. Handboken uppdateras och personalen får kontinuerligt skolning i enlighet med den senaste forskningen. I praktiken syns det till exempel genom att vi lämnar alla döda träd kvar i skogen, samt att vi kapar trädstumpar i skogar som saknar döda träd. Dessutom har vi i år rekordmycket resurser att lägga på en ökning av den biologiska mångfalden. Bara ungefär en tredjedel av forststyrelsens skogar är aktivt i användning för skogsbruket. Forststyrelsens skyddade områden är kärnan för vårt arbete för en rikare mångfald.

3) Vad skulle det innebära för ert företag om avverkningen skulle stoppas helt under maj och juni månad?

Stora Enso: Det skulle ha stora effekter eftersom våra produktionsenheter behöver färskt trä i en jämn takt varje dag året om. Det går inte att lagra trä någon längre tid på grund av insektsangrepp. Dessutom behöver entreprenörerna, som ofta är familjeföretagare, en jämn inkomst.

UPM: Skörden från mars och april måste redan nu anpassas på grund av det mildare klimatet och sämre bärighet i terrängen, därför kan vi inte avverka tillräckligt för att ha ett lager som skulle täcka ett avverkningsstopp på två månader. Det finns inte heller tillärckligt stora utrymmet för lagring av trä i Finland. Flera begränsningar i skogsavverkningarna skulle innebära flera månaders arbetslöshet för skogsentreprenörer och deras personal.

Forststyrelsen: Påverkan skulle vara väldigt stor eftersom det inte är möjligt att bygga upp ett tillräckligt stort lager under vintern på grund av svamp- och insektsangrepp. Sågarna arbetar i jämn takt ungefär 11 månader i året och skörden från maj och juni täcker ungefär 10 procent av hela årets skörd. Också entreprenörernas arbetssituation skulle innebära egna utmaningar.

4) Uppskattar ni att avverkningen kommer att vara högre i maj och juni i år än normalt på grund av den dåliga vintern?

Stora Enso: På grund av coronaviruset är det oerhört svårt att i det här skedet uppskatta vårens och sommarens avverkningar.

UPM: Vi har kunnat avverka enligt planerna under vintern. Det finns inget behov av att öka avverkningstakten.

Forststyrelsen: Avverkningen kommer uppskattningsvis att vara normal maj-juni år 2020. Vår målsättning är en avverkning i så jämn takt som möjligt för entreprenörernas skull.