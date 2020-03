Jukolakavlen arrangeras inte i sommar – enorm ekonomisk smäll för orienteringsförbundet

Jukolakavlen som skulle gå av stapeln i Rovaniemi i sommar blir inte av. Orienteringsklassikern flyttas fram till sommaren 2021. För förbundet betyder det hundratusentals euro i inkomstförluster. Samtidigt betyder det att bland annat Borgå får vänta ytterligare ett år på att för första gången stå värd för Finlands största idrottsevenemang.

På måndag blev det klart att det inte blir någon orienteringsklassiker i år. Orienteringsförbundets vd Mika Ilomäki bekräftar till Yle Urheilu att Napapiiri-jukola inte blir av sommaren 2020 – ett väldigt svårt beslut enligt honom.

Enligt förbundet var beslutet enhälligt.

Den nya tidpunkten för Jukolakavlen är 19–20.6.2021. Precis som planerat i år kommer den att arrangers i Rovaniemi.

Enligt Mika Ilomäki funderade man på ett flertal lösningar, bland annat att arrangera evenemanget i augusti i stället för i juni som ursprungligen planerat. Beslutet blev ändå att flytta upp det med ett helt år.

Över 15 000 orienterare från 20 olika länder hade redan anmält sig – en faktor som också spelade in i beslutet då gränserna är stängda och flygtrafiken inte går som normalt.

– Viruset sprider sig småningom mot norr. Det kändes som en för stor risk att ordna ett evenemang för 40 000 människor i augusti. Därmed var den bästa och säkraste lösningen att redan i det här skedet skjuta upp Jukolakavlen till nästa sommar, säger Ilomäki till Yle.

300 000 tusen i förluster

Samtidigt betyder det att Virmo som skulle stå värd för orienteringsklassikern 2021, Borgå som skulle stå värd 2022 och Kauhajoki därefter, får vänta på att få stå som arrangör i ytterligare ett år.

Borgå har aldrig stått värd för Jukolakavlen och regionens orienteringsentusiaster har planerat tävlingen redan i flera år och får alltså fortsätta förberedelserna i ytterligare ett år.

– Jukola är i Borgå bara en gång under vår livstid så det är en stor satsning, en stor möjlighet och mycket, mycket jobb, sade biträdande tävlingsledare för Borgå Jukola, Jari Johansson tidigare i år om förberedelserna som är i full gång.

Även Rovaniemi har väntat länge på att få arrangera den klassiska orienteringstävlingen men man fortsätter gladeligen vänta och förbereda sig ett år till.

– Det här var förstås inte vad vi ville men efter att ha väntat i 40 år så orkar vi nog vänta ett år till, säger Martti Anttila som är tävlingschef för Napapiiri-Jukola i förbundets pressmeddelande.

Rekordmånga deltog i fjol i Kangasala. Jukolakavlen i Kangasala 2019. Bild: Lehtikuva

För orienteringsförbundet betyder flytten att de går miste om en stor summa av årets inkomst: ungefär 300 000 euro enligt Ilomäki. Det är ungefär 15 procent av förbundets årsbudget.

Orienteringsförbundet har för tillfället lagt all tävlingsverksamhet på is och inte heller landslagsläger arrangeras. Det betyder att utgifterna för tillfället är låga men förbundet sparar också in på att förbundets personal för tillfället bara jobbar deltid.

I fjol deltog 20 592 orienterare i orienteringsklassikern vilket var ett nytt deltagarrekord.