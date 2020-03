Kina censurerade virusspel på grund av coronapandemin – viruset påverkar också spelindustrin

Bild: ullstein bild - CARO / Rupert Oberhauser/ All Over Press

Spelrelaterade evenemang har, precis som alla alla andra evenemang, skjutits upp eller inhiberats på grund av coronaviruset. Två män sitter framför varsin dataskärm och spelar. Männen sitter med ryggen mot kameran Bild: ullstein bild - CARO / Rupert Oberhauser/ All Over Press

Försenade spel, e-sportturneringar inför tomma läktare och inställda evenemang är bara några av de effekter coronaviruset haft på spelindustrin. Den mest överraskande vändningen var när Kina förbjöd ett spel med virustema.

Det är lätt att tro att coronapandemin skulle innebära en lottovinst för spelindustrin då människor isolerar sig och plötsligt har en massa tid över.

I verkligheten är det inte så enkelt eftersom virussituationen eskalerade vid en av de mest kritiska tidpunkterna på året, tidpunkten då stora spelevenemang som Game Developers Conference för spelutvecklare och spelindustrins storevenemang E3 går av stapeln.

Organisatörerna valde att avboka E3 helt i stället för att skjuta upp det.

Evenemanget är inte livsviktigt för stora aktörer, men mindre indiebolag som satsar stort på evenemanget för att få samarbetspartners och publicitet tar den största smällen, en smäll som till och med kan vara dödlig.

Dessutom har viruset stängt ner verksamheten hos viktiga aktörer i produktionskedjan vilket leder till att både apparatur och spel blir försenade.

Nintendo har fått problem med att möta efterfrågan på bland annat Switchkonsoler medan fans av spelserien Last of Us är oroliga för att del två blir försenad.

Sony har däremot för bara några dagar sedan meddelat att Playstation 5 "högst troligen" inte försenas på grund av det rådande läget. Det återstår att se.

Vill du träffa kompisarna online kan Animal Crossing vara ett alternativ, förutsatt att du fått tag på en Switch. En skärmdump från spelet Animal Crossing. På bilden syns två pratande tvättbjörnar tillsammans med en tjej med orange hår. Bild: Nintendo

E-sporten går miste om viktiga biljettintäkter

Inte heller e-sporten är immun mot coronaviruset och också här har stora evenemang fått ställas in.

De största intäkterna i e-sportbranschen kommer från sponsorer och reklam. Utöver det tjänar man också på medielicenser, biljettintäkter till evenemang, kringprodukter och inköp inom spel.

Stora turneringar i bland annat League of legends, Dota 2 och Counter strike går endast att följa online, vilket betyder en förlust i bland annat biljettintäkter.

Enligt Business Insider kan det här leda till att spelarna får mindre klirr i kassan när det kommer till löner och vinstsummor.

Coronapandemin gjorde att virusspel bannlystes i Kina

Alla sjunger ändå inte sorgevisor just nu.

Spelplattformen Steam skördar till exempel användarrekord efter användarrekord. Så sent som i söndags registrerade plattformen över 23 miljoner användare online, bara fem dagar efter det senaste rekordet på 22 miljoner.

Ett spel vars popularitet ökat drastiskt i och med coronan är Ndemic Creations Plague Inc där spelarens uppgift är att skapa en patogen för att utplåna människorna på jorden.

Spelet har åtta år på nacken, och det är inte första gången utvecklarna ser en intresseökning i samband med en epidemi, detsamma hände under ebolans framfart.

Forskaren Michelle Carras Colder, som studerat spelandet i relation till mental hälsa säger till Business Insider att det här kan bero på att människor finner tröst i att under kontrollerade omständigheter få laborera med det som oroar dem och på så sätt få kontroll över sin ångest.

I Plague Inc är spelarens uppgift skapa ett virus som utplånar livet på jorden. En skärmdump från spelet Plague Inc. På bilden syns en världskarta där Asien till stora delar färgats rött för att indikera att ett virus spridit sig där. Bild: Ndemic creations

Plague Inc bannlystes i Kina i slutet av februari eftersom det ”innehöll material som är förbjudet enligt myndigheter”.

Vad som exakt irriterar de kinesiska myndigheterna är oklart till och med för tillverkarna, men det finns teorier om att det kunde bero på att ämnet överlag upplevs som känsligt eller på att spelet har en funktion där man kan hjälpa viruset att sprida sig med hjälp av desinformationskampanjer på sociala medier.

I och med coronaviruset jobbar Ndemic Creations på en ny version av spelet där man i stället för att sprida ett virus ska försöka stoppa det.

USA:s nationella folkhälsomyndighet, Centers for disease control and prevention, har hyllat spelet för dess sätt att lära allmänheten om epidemiologi och om hur sjukdomar sprider sig.

Företaget har också donerat en summa på 250 000 dollar till bland annat Världshälsoorganisationen WHO för att bekämpa coronaviruset.

Pokemon GO är fortfarande populärt, men tillverkarna har blivit tvungna att fundera på hur man gör spelet säkert i coronatider. En person med en gul mössa föreställande pokemonen pikachu. Personen håller en telefon framför ansiktet.

Apple donerar ansiktsmasker, Pokemon GO skyddar spelare

Också andra aktörer vill bära sitt strå till stacken när det kommer till coronavirusbekämpningen.

Niantic bakom Pokemon GO har dragit ner på kilometrarna spelarna måste gå för att få sina ägg att kläckas och har gjort det billigare att köpa incense som gör att pokemons kommer till spelaren trots att hen inte rör på sig. Allt detta för att göra spelandet säkrare i coronatider.

Organisationen Games done quick ordnar sedan tidigare välgörenhetsevenemang som går ut på speedruns där spelaren ska ta sig igenom ett spel så snabbt som möjligt. I mitten av april går alla intäkter från onlinemaratonen Corona relief done quick till organisationen Direct Relief som hjälper människor i alla sorters kriser.

Samtidigt har också företag som Microsoft, Riot Games, CD Projekt Red samt e-sport vadslagningsbyrån Luckbox donerat pengar till coronarelaterad välgörenhet. Aktörer som Nintendo och Apple har däremot valt en lite annan approach: företagen donerar ansiktsmasker i stället för pengar.

