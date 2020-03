Sverige utökar coronatesterna och inför besöksförbud på äldreboenden – samtidigt läkare på intensiven i Stockholm

Sverige utökar coronatesterna och inför besöksförbud på äldreboenden, meddelar regeringen i dag. Framför allt vårdpersonalen ska prioriteras i testandet. Samtidigt rapporteras det i Stockholm om läkare och sjukskötare som får intensivvård efter att ha smittats.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testandet av covid-19.

Det här meddelades i dag under en pressträff med statsminister Stefan Löfven, vice statsminister Isabella Lövin och socialminister Lena Hallengren.

Enligt regeringen ska testandet i första hand riktas till personer som jobbar inom vården och annan samhällskritisk verksamhet.

– En positiv effekt av testning är att de som testas negativt kan återgå i tjänst, säger vice statsminister Isabella Lövin och menar att en betydande mängd viktig personal då kan frigöras.

Hög ålder ses fortfarande som största riskfaktorn

Dessutom meddelar svenska regeringen att det nu införs besöksförbud på äldreboenden, eftersom det inte räcker med den rekommendation som finns i dag.

Socialminister Hallengren säger att det handlar om att skydda personer i riskgrupp. De allra sköraste bor på äldreboenden och smittan måste hållas borta därifrån.

– Hög ålder är den främsta riskfaktorn.

Det som har störst betydelse för hur många som blir sjuka är den insats som var och en gör i dag. ― Statsminister Stefan Löfven

Förbudet träder i kraft på onsdag.

– Det är inget råd, ingen rekommendation, det är ett förbud, understryker Hallengren.

180 har dött till följd av coronaviruset i Sverige

Folkhälsomyndighten höll pressträff precis efter regeringens. Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, sade även han att det viktigaste är att testa vårdpersonal och sedan andra samhällsviktiga grupper.

Ett möte för att gå vidare med strategiplaneringen hålls i morgon.

– Kapacitet att provta kommer att öka och har utökats under en längre tid, säger Anders Wallensten.

Enligt Folkhälsomyndighetens siffror för i dag har 34 dödsfall till följd av covid-19 registrerats under det senaste dygnet. Totalt har 180 personer i Sverige avlidit till följd av coronaviruset.

Totalt 4435 fall har bekräftats och 358 har fått eller får intensivvård.

I dag görs 10 000–12 000 coronatest per vecka i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har upprepade gånger uppmanat Sveriges regioner att utöka testerna av vårdpersonal.

Sjuksköterskor och läkare intensivvårdas i Stockholm

Under pressträffarna i dag behandlades också frågan om skyddsutrustning för vårdpersonal. Det har under måndagen och tisdagen rapporterats om vårdpersonal som insjuknat så allvarligt att de nu får intensivvård.

Enligt DN handlar det om tre läkare och två sjuksköterskor, och ingen av dem hör till någon känd riskgrupp. En läkare är på bättringsvägen.

Johan Styrud, ordförande för Läkarföreningen i Stockholm, är kritisk till att Folkhälsomyndigheten, regionerna och sjukhusen har haft olika rekommendationer om skyddsutrustning.

– Alla anställda i vården ska kunna känna sig säkra på att de har fullgott skydd mot smittan. Så är det inte i dag, säger han till DN.

Folkhälsomyndigheten uppdaterade sina råd om skyddsåtgärder inom vården i går, måndag.

– Man ska ha rätt utbildning, rätt utrustning och kunskap om hur man hanterar sin utrustning och gör sitt jobb, sade krisberedskapschef Johanna Sandwall från Socialstyrelsen på dagens pressträff hos Folkhälsomyndigheten.

Löfven: Ställ in påskresan och låt inte barnen be om påskgodis

Under regeringens pressträff uppmanade statsminister Löfven också svenskarna att ställa in sina resor över påsk, och att inte låta barnen knacka på hos grannen för att be om godis.

– Det kommer nya påskar, sade Löfven.

– Viruset slår hårt mot Sverige, förloppet kan förändras snabbt. De kommande veckorna blir avgörande.

Han upprepade också att alla som har minsta symtom ska stanna hemma, liksom alla som är över 70 år gamla eller hör till någon riskgrupp.

– Det som har störst betydelse för hur många som blir sjuka är den insats som var och en gör i dag, säger statsminister Stefan Löfven och uppmanar alla att härda ut, bita ihop och orka dra sitt strå till stacken.

Artikeln uppdaterad 16.20 med uppgifterna om vårdpersonal i intensivvård.