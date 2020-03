Tipsa oss om gäster till Efter Nio!

Vi söker som bäst tips på gäster till ett avsnitt av Efter Nio som bygger helt och hållet på publikens förslag. Skicka in ditt bidrag senast den 5 april 2020!

Finns det någon som du tycker har en intressant berättelse, någon som du beundrar eller någon som har en speciell kunskap att dela med sig av – eller helt enkelt någon som är en bra typ? Gästen kan vara allt från en "vanlig" människa till en känd person.

Samtidigt är det bra att komma ihåg några saker innan du lämnar in ditt förslag i dessa tider av undantagstillstånd. Människor som är över 70 år kan vi inte be att komma till studion. Inte heller personer som bor utanför Nyland. Däremot kan vem som helst medverka per distans genom videosamtal, så länge tekniken tillåter.

Skicka in ditt förslag senast den 5 april med en kort motivering.

Publikens program sänds måndagen den 20 april i Yle Fem och Yle Arenan.