Har din resa blivit avbokad på grund av coronapandemin? De här livesändningarna tar dig utomlands utan smitta

Nu då många länder har stängt sina gränser och coronaviruset fortsätter spridas i världen är det inte läge att resa utomlands. En del finländare som permanent bor utomlands har också valt att resa tillbaka hem. Saknar du att resa, kan du scrolla vidare för några smittsäkra resetips.

Sedan den 12 mars har Utrikesministeriet avrått finländare att åka utomlands. Några dagar senare stängdes landsgränserna för att stoppa smittospridningen och nu har också Nyland isolerats från resten av landet. Dessutom uppmanar regeringen alla att undvika resor till stugan.

För en del kan de här begränsningarna innebära att semesterresan har avbokats och att stanna hemma i sin bostad kanske redan börjar kännas lite tråkigt. Men det finns inga skäl att sluta resa helt, virtuella resor är fortfarande okej.

Bland annat tidningen The Washington Post skriver om olika direktsändningar som tar dig utomlands. Vi har nappat några av tidningens tips och kompletterat listan med fler tips här nedan.

De här destinationerna kan du ännu åka till – på distans

Hvar, Kroatien

Staden Hvar på ön med samma namn i Kroation kan du resa till genom att klicka på den här länken. En grupp människor som på sin Youtubekanal beskriver sig som "hobbyister som älskar staden Hvar och teknologi" har startat en livestream där man kan kan följa med livet vid hamnen i Hvar dygnet runt. Kameran är riktad så att också Paklinskiöarna syns.

Venedig, Italien

Italien har drabbats hårt av coronakrisen. Hittills har över 13 000 personer avlidit på grund av coronaviruset i landet. Gatorna gapar tomma och de populära turistorterna har tystnat.

Ingen trafik på kanalerna i Venedig. Bilden är från den 8 mars. Venedigt kanaler är tomma på trafik i mars 2020. Bild: Backgrid London LTD / AOP

Via den här länken kan du bevittna tystnaden i Venedig och se kanalerna och enstaka hundrastare längs med dem. Det är Youtubekontot I Love You Venice som står för videon.

Tokyo, Japan

Korsningen i Shibuya är känd och syns i många filmer. Worldcams tar dig dit i ett klick.

Körsbärsblom i Tokyo, 28 mars. En kvinna tar en bild å körsbärsträd som blommar med sin telefon på en bro i Tokyo. Bild: AFP / Lehtikuva

För ett par veckor sedan var det dags att inleda högtiden hanami, som ordnas för att fira att körsbärsträden blommar i landet. På grund av coronaviruset blev hanami-evenemangen avbokade. Katsuhiro Miyamoto vid universitetet i Kansai sa till BBC i mars att Japan i fjol tjänade in kring 5,5 miljoner euro under hanami, det vill säga mellan mars och maj. Enligt honom besökte kring 8,5 miljoner människor landet då körsbärsträden blommade i fjol.

Maldiverna

Visst skulle det kännas skönt att hoppa runt i turkosblå laguner, ligga i sanden i skuggan av en palm och höra vågorna sakta slå mot stranden? Det kan du göra gratis här och nu, om du reser till Maldiverna via denna videosändning.. Earthcam står för filmandet.

Copacabana, Brasilien

Drömmer du dig bort till varmare breddgrader just nu kan också Copacabana i staden Rio de Janeiro i Brasilien vara ett alternativ. Via Earthcams livesändning kan du drömma dig och kanske känna sanden mellan tårna vid den över fyra kilometer långa stranden i Copacabana.

Copacabana den 21 mars. Stranden är så gott som tom. Coronaviruset har tömt stranden Copacabana i Brasilien. På bilden syns en tom strand och vågor som slår mot stranden samt flervåningshus i bakgrunden. Bild: Antonio Lacerda/EPA

Pattaya, Thailand

Finländarnas och andra nordbors storfavorit när det gäller semesterdestinationer är ju Thailand. Ta dig till stranden Pattaya i Thailand här.

Akvarium i Monterey, Kalifornien

Intresserad av livet under vatten? När du tröttnat på att ligga på stranden kan nästa steg vara att titta närmare på vad som händer under vattenytan. Akvariet Monterey Bay Aquarium i Monterey i Kalifornien har satt upp olika livesändningar där man kan följa med en rad olika fiskar och sköldpaddor och deras liv i akvariet. Bland annat kan du se hur en haj glider runt i vattnet, hur maneter dansar omkring och uttrar som solar och håller i varandras tassar.

Enligt The Washington Post besöker kring två miljoner människor akvariet varje år.

New York, USA

Via Skylines webbkamera kan du resa till New York och se staden ur ett fågelperspektiv.

Times Square i New York brukar vara smockfullt vanliga dagar, men nu under coronakrisen har också Times Square som är en av världens folktätaste platser, tystnat.

Times Square den 17 mars 2020. Times Square 16.3. tyhjillään koronaviruksen vuoksi Bild: Rex Features / AOP

Via Earthcams direktsändning kan du ta dig till det stora äpplet och kanske nynna med i Frank Sinatras klassikerlåt New York, New York från 1980 eller vrålsjunga Alicia Keys megahit Empire State of Mind från år 2009.

Vill du ha fler resetips?

Också museer och andra historiska utflyktsmål går att besöka på distans till exempel samtidigt som du sitter på soffan. Bland annat Louvren i Paris ordnar virtuella rundturer i museet, också Van Gogh-museet i Amsterdam går att besöka på distans precis som Kinamuren och likaså nationalparken i Yellowstone. Yle Uutiset skriver att också museerna i Finland funderar på olika lösningar för hur man ska kunna besöka konstmuseum på distans.

Om du vill gå på teater utan att lämna ditt hem kan du lyssna på några av Svenska Yles dramapoddar. Vi har samlat dem här.