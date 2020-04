Över 900 döda på ett dygn i USA men Trump vägrar fortfarande att utlysa nationella karantänregler

USA har för första gången registrerat över 900 dödsfall under en dag på grund av coronapandemin. Sammanlagt har över 5 100 insjuknade avlidit och man har bekräftat över 215 000 coronafall, vilket är överlägset mest i världen.

President Donald Trump vägrar ändå fortfarande att utlysa nationella karantänregler, trots att han har utlyst katastroftillstånd i flera delstater. Trump överväger nu att stoppa alla flyg till sådana delstater, men han säger att beslutet är svårt.

- Vi tittar nog på det, men när man en gång gör det så stänger man en industri som behövs desperat, sade Trump.

Trumps rådgivare har förutspått att upp till 200 000 människor kan dö i USA, förutsatt att man vidtar strikta åtgärder över hela landet. Om inget görs så kan dödstalet till och med röra sig kring två miljoner varnar Vita husets experter.

- Vi kommer att uppleva några hemska veckor som börjar nu. Men amerikaner är inte förtvivlade och ger inte upp inför rädslan, försäkrade Trump i sin dagliga presskonferens om pandemin.

Både republikanska och demokratiska guvernörer vädjar till presidenten om enhetliga nationella regler för att folk ska isolera sig hemma och om att han ska förbjuda onödiga resor mellan delstaterna.