Emotionell berg-och-dalbana för Kasper Björkqvist under det bortkastade året: ”Saknar till och med förluster”

Kasper Björkqvist gjorde två mål på två matcher under NHL:s försäsong i höstas. Kasper Björkqvist, Pittsburgh Penguins Bild: AOP

Det roliga tog slut innan det ens hade börjat på allvar. Tanken var att Kasper Björkqvist skulle etablera sig den här säsongen som ishockeyproffs och i Pittsburgh Penguins organisation. En knäskada satte emellertid stopp för de planerna redan i november.

Björkqvist krockade med en lagkamrat under ett träningspass och han gissade genast att det gick på tok.

– Första känslan var skit. Men sen hade man ändå förhoppningar inför läkargranskningen att skadan trots allt inte är så allvarlig, berättar han nu för Yle Sporten.

Läkarens dom var obarmhärtig. En knäoperation väntade och säsongen var över.

– Då sjönk humöret igen, medger Björkqvist.

Ett bortkastat år

Kasper Björkqvist jobbade sig in in i det finländska ishockeyfolkets medvetande under JVM i Helsingfors 2016. Han var en virvelvind i Juniorlejonen som vann guld efter stor finaldramatik.

Därefter tog han sitt pick och pack till Nordamerika för spel i den amerikanska universitetsserien. Efter tre säsonger i Providence College tog han klivet in i proffsvärlden i höstas.



Kasper Björkqvist var kapten för Providence College säsongen 2018-2019. Kasper Björkqvist i Providence College Bild: AOP

Träningsmatcherna med Pittsburgh gick bra men han blev ändå skickad till Wilkes-Barre i AHL. Han hann spela bara sex matcher för Penguins farmarlag innan han skadade sig.

– På sätt och vis så var det ett bortkastat år. Men som person och också som ishockeyspelare så har jag kunnat utveckla mig på andra plan. Jag fick vara med om mitt första träningsläger och se spelare bli trejdade och hela den sidan av businessen. Förhoppningsvis har jag lärt mig nåt av det, säger 22-åringen.

Redo för spel igen i höst

Kasper Björkqvist har blivit opererad också tidigare under sin karriär men de har genomförts om somrarna. Nu har han för första gången i sin karriär känt sig utanför sitt eget lag.

– Det har varit den största grejen. Spelar man i ett lag så är det så många känslor man får uppleva. Till och med känslorna efter förluster är känslor.

– Det har varit tuffast. Att inte få vara med om den berg-och-dalbanan. Det är hemskt att förlora men man har till och med saknat den känslan. Då känner man att man lever, säger han.

Björkqvist har i stället försökt finna glädje i de små framstegen under rehabben.

– Musklerna har kommit tillbaka. Man vet aldrig med skador men prognosen är att knät kommer att bli till och med bättre än tidigare.

– Jag är lite över halvvägs med rehabben nu. Tanken har hela tiden varit att jag tar det lugnt och siktar på nästa säsong.

Stenhård kamp om platserna i NHL

Trots att hans första säsong som proffs blev rejält rumphuggen så upplever Kasper Björkqvist att han nu är bättre förberedd för att ta en plats i NHL i höst.

– Jag hann se mycket under Pittsburghs träningsläger. Skillnaderna mellan spelarna i tredje och fjärde kedjorna och de som tvingas spela i AHL är hårfin.

– Klart att Sidney Crosby och Malkin är otroligt bra. Men skillnaderna mellan dem som får chansen i de lägre kedjorna är små.



Drömmen om spel i NHL lever. Kasper Björkqvist fick dra på sig Pittsburghtröjan i en träningsmatch mot Columbus. Bild: Jeanine Leech/Icon Sportswire/AOP

Trots två fullträffar Pittsburgh-tröjan i träningsmatcherna blev han förpassad till Wilkes-Barre. Då tänkte han att han nog får chansen i NHL om han fortsätter i samma stil i AHL.

– Sen spelade jag uruselt mina fyra första matcher i AHL. Som tur gjorde jag ett par bra matcher innan jag skadade mig. Så jag har positiva minnen.

– Det gäller bara att jobba och vänta på sin chans. Då du en gång får den så gäller det att ta den. Det är ett maratonlopp, inte en sprint.

Ingen brådska tillbaka till Europa

Kasper Björkqvist har ett så kallat tvåvägskontrakt med Pittsburgh. Det innebär att hans lön är avsevärt lägre om han spelar i AHL.

Trots det kommer han inte att återvända till Europa i första taget. Även om lönen skulle vara bättre.

– Det är en ny värld för mig då jag nu lever i proffsvärlden. Klart att det du får på bordet spelar en viss roll. Så länge jag har känslan att Pittsburgh tror på mig och satsar på mig så stannar jag.

– Förutsättningarna i Wilkes-Barre är de bästa i hela ligan utgående från det jag hört av andra spelare. Det jag främst måste utveckla är mitt spel med pucken.

Fysiken har däremot aldrig varit ett problem. Enligt Penguins GM slog han klubbens alla styrke- och konditionsrekord i somras.

Njuter av att bada bastu på stugan

Just nu befinner sig Björkqvist på sina föräldrars sommarstuga på Norra Svartö i Ingå. Han återvände för en dryg vecka sen från USA och sitter nu på stugan i karantän.

Han rehabar så gott det går och mellan verserna extraknäcker han som gårdskarl.

– Jag har försökt göra saker här på stugan så mina föräldrar kan komma till ett dukat bord senare i år. På kvällarna belönar jag mig själv med bastu. Vi hade en bastu i Wilkes-Barre men den hade en elugn. Här på stugan har vi vedbastu så det har jag njutit av.