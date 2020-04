NHL-kolumnen: Fyra blåvita drömlag med Finlands bästa proffs från fyra olika tidsperioder – vilket gillar du bäst?

Bild: All Over Press

Saku Koivu är självklar första center i Team Taktik. Saku Koivu. Bild: All Over Press

Under spelpausen påtvingad av covid-19 kommer den här kolumnen att blicka bakåt i NHL-historien. Nu blir det en tankelek med fyra blåvita lag bestående av NHL- och WHA-proffs från fyra jämnlånga perioder. Startpunkten är hösten 1976 och slutstationen våren 2020. Rösta fram bästa laget: Team Jofa, Team Text-tv, Team Taktik eller Team Dagis.

Efter Kanada Cup 1976 blev Matti Hagman i Boston Bruins den första i Finland fostrade spelaren i NHL. Säsongen 2019/2020 är därmed den 44:e med blåvita spelare i NHL, vilket ju för den som gillar att dela upp tiden i jämna kakor ger fyra perioder på elva år var.

Och för en som älskar att jämföra spelare och lag från olika epoker leder det här till en oemotståndlig frestelse att skapa finländska Allstar-lag från de olika epokerna – och göra det på ett något udda sätt.

Vanligtvis brukar man dela upp den här typen av lag i årtionden: 70-talet, 80-talet, etc. Men då den finländska NHL-eran började först under andra halvan av 1970-talet, så skulle en sådan här princip förfördela vårt första proffsdecennium. Jämna perioder på elva år råkar just nu bli perfekt.

Här följer en tankelek med fyra tidsbundna allstar-lag uttagna av en självutnämnd GM. Tidsperioderna: 1976–87, 1987–98, 1998–09, 2009–20.

En spelare kan bara var med i ett lag – spelare från WHA får vara med

Reglerna för lagbygget:

En spelare kan bara var med i ett lag.

Spelaren är med i den tidsperiodens lag varifrån hans statistiskt bästa säsong härstammar.

Om spelaren ”behövs” mera i en annan epok än den där han gjorde sin bästa säsong, så kör behovet förbi statistiken.

Några undantag behövs för att få stånd fyra fungerande lag som inte bara är namnlistor:

Dörren öppnas för spelare från 70-talets utmanarliga WHA.

Startpunkten är ändå fortfarande hösten 1976.

Spelare kan hamna utanför laget, trots en bättre statistik, på grund av att lagets GM anser att en annan spelare är till större nytta.

Här kommer då fyra finländska drömlag, från fyra tidsperioder: Team Jofa, Team Text-tv, Team Taktik och Team Dagis.

Varje lag coachas av en legendarisk tränare: Kalevi Numminen, Hannu Aravirta, Erkka Westerlund och Jukka Jalonen.

Team Jofa 1976 – 1987: en grym backtrupp och Jari Kurri i toppform

Därför heter laget Team Jofa: Den legendariska Jofa VM-hjälmen var bekant för varje spelare i det här gänget – och alla småglin som på frusna pölar och i uterinkar spelade tills mörkret lade sig.

Info: spelare, lag, uttagningssäsong med spelade matcher och mål + assist / räddningsprocent



Kedjor: Ilkka Sinisalo Matti Hagman Jari Kurri PHI 85/86, 74m 39+37 EDM 81/82, 72m 21+38 EDM 84/85, 73m 71+64 Petri Skriko Veli-Pekka Ketola, WHA Raimo Summanen VAN 85/86, 80m 38+40 WPG+CGY 76/77, 81m 29+35 EDM 85/86, 73m 19+18 Lauri Mononen, WHA Seppo Repo, WHA Juhani Tamminen, WHA PHX 76/77, 67m 21+29 PHX 76/77, 80m 29+31 PHX 76/77, 65m 10+29 Jukka Porvari Mikko Leinonen Antero Lehtonen COL 81/82, 31m 2+6 NYR 82/83, 78m 17+34 WSH 79/80, 65m 9+12

Backpar: Reijo Ruotsalainen (R) Kari Eloranta (L) NYR 84/85, 80m 28+45 CGY 82/83, 80m 4+40 Risto Siltanen (R) Hannu Virta (L) EDM 81/82, 63m 15+48 BUF 82/83, 74m 13+24 Timo Blomqvist (R) Pekka Rautakallio (L) WSH 83/84, 65m 1+19 CGY 80/81, 80m 17+51

Målvakter: Markus Mattson WPG 79/80, 21m 88,7 % Hannu Kamppuri NJD 84/85, 13m 84,5%

Tränare: Huvudtränare: Kalevi Numminen Assisterande tränare: Rauno Korpi

Jari Kurri i den här epokens lag är såklart ett huvudbry. Många kan tycka att hans starkaste insatser kom under de två Edmonton-säsongerna (88/89, 89/90) då Kurri glänste utan Wayne Gretzky. I Kalevi Numminens lag behövs han ändå mest – också poängproduktionen placerar Kurri här.

Lagets två toppkedjor håller mycket hög offensiv kvalitet. Speciellt det traditionella finländska problembarnet – målskyttet – är i goda händer. Och Matti Hagmans kunnande som framspelare var och är legendariskt.

WHA-spelarna är med för att de var proffs i Nordamerika under perioden och var sin tids blåvita storspelare. Ketola var den första finländska centern som också fysiskt höll internationell toppnivå och Phoenix Roadrunners-kedjan var den första helfinländska proffskedjan – ”Lappline”.

Fjärde centern Mikko Leinonen går till historien som den enda i NHL:s historia, tillsammans med Wayne Gretzky, att notera sex assist i en slutspelsmatch (8.4.1982 mot Flyers). Hans viktigaste roll i Rangers var ändå att stöda den unga supertalangen Reijo Ruotsalainen i början av NHL-karriären.

Och på tal om Ruotsalainen: backtruppen är lagets verkliga utropstecken – observera Ruotsalainens, Siltanens och Rautakallios poäng! Dessutom: right–left-par hela vägen.

Målvakterna är finländska legendarer, men ur NHL-perspektiv lagets akilleshäl.

Team Text-TV 1987 – 1998: Selänne som ung tjur och ”Raipe” i fel lag

Därför heter laget Team Text-tv: Teemus Selännes oförglömliga nykomlingssäsong gjorde text-tv-sidan 235 till en nationell morgonritual. Små gröna siffror på svart botten var den tidens NHL-highlights.



Kedjor: Mikko Mäkelä Christian Ruuttu Teemu Selänne NYI 87/88, 73m 36+40 BUF 87/88, 73m 26+45 WPG 92/93, 84m 76+56 Esa Tikkanen Janne Ojanen Kai Nurminen EDM 88/89, 67m 31+47 NJD 89/90, 64m17+13 LA 96/97, 67m 16+11 Hannu Järvenpää Raimo Helminen Antti Törmänen WPG 87/88, 41m 6+11 NYI 88/89, 24m 1+11 OTT 95/96, 50m 7+8 Juha Lind Juha Ylönen Iiro Järvi DAL 97/98, 39m 2+3 PHX 97/98, 39m 2+3 QUE 88/89, 75m 11+30

Backpar: Teppo Numminen (R) Janne Niinimaa(L) WPG 95/96, 74m 11+43 PHI 96/97, 77m 4+40 Janne Laukkanen (L) Jyrki Lumme (L) OTT 96/97, 76m 3+18 VAN 93/94, 83m 13+42 Ville Sirén (L) Peter Ahola (L) PIT 87/88, 58m 1+20 LA 91/92, 71m 7+12

Målvakter: Kari Takko MIN 88/89, 32m 89,9 % Jarmo Myllys SJS 91/92, 27m 86,7%

Tränare: Huvudtränare: Hannu Aravirta Assisterande tränare: Pentti Matikainen

Selänne spelade sina samtliga tre säsonger med 50+ mål mellan hösten 1992 och våren 1998, så det är självklart att han finns i det här laget. ”Temes” kedjekompisar, Mikko Mäkelä och Christian Ruuttu skulle ha kunnat vara med i det tidigare laget, men båda gjorde mest poäng 1987/88.

Esa Tikkanen spelade två poängmässigt identiska toppsäsonger, men noterade sina 78 poäng på färre matcher säsongen 1988/89 än några år tidigare. Dessutom behövs han verkligen här.

Uppställningen visar obarmhärtigt hur tunnsått det var med trovärdiga finländska NHL-forwards.

Den här tidsperioden utmärks av en grym brist på finländska NHL-centrar. Därför måste General Managern bortse från Raimo Helminens bästa NHL-säsong 85/86 och välja in honom här. Centerbristen för också in Juha Ylönen i laget, trots att de bästa säsongerna kom senare.

Även Teppo Numminen ville två lags coacher ha. De två poängmässigt bästa säsongerna 95/96 och 97/98 gör ändå beslutet lätt. Dessutom kan var och en själv se vilka fina backar Erkka Westerlund har till sitt förfogande även utan Numminen. Aravirta får nöja sig med de som finns.

Burväktarna är igen anonyma som NHL-målvakter, men Kari Takko gjorde i alla fall tre säsonger i sträck med över 30 starter.

Team Taktik 1998 – 2009: Ankeborg-kedjan, O.J. och ”Kipper”

Därför heter laget Team Taktik: Spelboken, Vårt spel, Samarbetets ishockey – taktisk fördel blev under 2000-talets första årtionde synonymt med de blåvita hockeyframgångarna.



Kedjor: Ville Peltonen Saku Koivu Jere Lehtinen FLA 06/07, 72m 17+20 MTL 06/07, 81m 22+53 DAL 05/06, 80m 33+19 Jussi Jokinen Olli Jokinen Sami Kapanen DAL 05/06, 81m 17+38 FLA 06/07, 82m 39+52 CAR 01/02, 77m 27+42 Tuomo Ruutu Valtteri Filppula Niklas Hagman CAR 08/09, 79m 26+28 DET 08/09, 80m 12+28 TOR 08/09, 65m 22+20 Sean Bergenheim Niko Kapanen Antti Miettinen NYI 08/09, 59m 15+9 DAL 05/06, 81m 14+21 MIN 08/09, 82m 15+29

Backpar: Kimmo Timonen (L) Toni Lydman (L) NSH 06/07, 80m 13+42 CGY 01/02, 79m 6+22 Sami Salo (R) Ossi Väänänen (L) VAN 06/07, 67m 14+23 PHX 00/01, 81m 4+12 Aki-Petteri Berg (L) Petteri Nummelin (L) LA 99/00, 70m 3+13 MIN 06/07, 51m 3+17

Målvakter: Miikka Kiprusoff CGY 05/06, 74m 92,3 % Niklas Bäckström MIN 08/09, 71m 92,3 %

Tränare: Huvudtränare: Erkka Westerlund Assisterande tränare: Raimo Summanen

Desto närmare vi kommer till nutiden, desto mindre krävs det förklaringar och motiveringar. Paradtrion är väl så självklar som den kan bli med Selänne i föregående lag.

Valtteri Filppula och Tuomo Ruutu är spelare som lika väl kunde finnas i laget från 2009–2020. Ruutu gör ändå mer nytta för sig i den här truppen. Alternativet var hans bror Jarkko och den jämförelsen vinner Tuomo klart. Toppsäsongen gällande mål finns också i den här tidsperioden.

Filppula i sin tur behövs här helt enkelt för att laget ska ha fyra centerforwardar – sådant var läget ännu för inte så länge sedan. Mest poäng (23+43) gjorde ”Valle” säsongen 2011/12.

Backtruppen sticker ut – det är minsann inte lätt att ”ta sig över bron” mot de här killarna. Dessutom finns det i varje backpar kunnande till att leverera genomskärande passningar och skjuta från blå.

Coachen Erkka Westerlund kan dessutom gotta sig åt en målvaktsduo som de flesta av epokens NHL-coacher skulle ha varit färdiga att sälja sin mamma för.

Team Dagis 2009 – 2020: Idel världsmästare och världens bästa målvakter

Därför heter laget Team Dagis: Plötsligt blev tonåringar nationens största hockeyhjältar – även på NHL-nivå. Spelglädje, individuell virtuositet och självförtroende blev de nya slagorden.



Kedjor: Kasperi Kapanen Aleksander Barkov Patrik Laine TOR 18/19, 78m 20+24 FLA 18/19, 82m 35+61 WPG 17/18, 82m 44+26 Teuvo Teräväinen Sebastian Aho Mikko Rantanen CAR 18/19, 82m 21+55 CAR 19/20, 82m 30+53 COL 18/19, 74m 31+56 Roope Hintz Mikko Koivu Mikael Granlund DAL 19/20, 60m 19+14 MIN 09/10, 80m 22+49 MIN 16/17, 81m 26+43 Erik Haula Jori Lehterä Joel Armia VGK 17/18, 76m 29+26 STL 14/15, 75m 14+30 MTL 19/20, 58m 16+14

Backpar: Miro Heiskanen (L) Esa Lindell (L) DAL 19/20, 68m 8+27 DAL 18/19, 82m 11+21 Joni Pitkänen (L) Olli Määttä (L) PHI 05/06, 58m 13+33 PIT 13/14, 78m 9+20 Rasmus Ristolainen (R) Markus Nutivaara (L) BUF 16/17, 79m 6+39 CBJ 17/18, 61m 7+16

Målvakter: Tuukka Rask BOS 13/14, 58m 93,0 % Pekka Rinne NSH 17/18, 59m 92,7 %

Tränare: Huvudtränare: Jukka Jalonen Assisterande tränare: Kari Jalonen

Då är vi framme vid spelarna som gett finländska hockeyvänner så många glädjeämnen under de senaste åren. Trefaldiga världsmästarcoachen Jukka Jalonen bakom bänken är också han i allra högsta grad en verklig succéstory.

Namnen i laget borde vara rätt så självklara. Joni Pitkänen var en enorm talang och tar för mig alla gånger en plats före Sami Vatanen i backtruppen som offensiv puckförare.

Jori Lehterä var så bra i mitten av 2010-talet att han för mig med sin stora och starka fysik är en lätt val som fjärde center. Haula fungerar minst lika bra på kanten som på mittfilen.

Vem som spelar med vem väcker såklart frågor. Åkstarka energiknippet Kasperi Kapanen känns för mig som en ideal tredje länk i kedjan med Barkov och Laine. Mikko Rantanen är på pappret så perfekt som tredje länk i en kedja med Aho och Teräväinen att det är nästan skrämmande.

Hintz är den målfarliga virvelvinden som skapar tid och utrymme för duon Koivu-Granlund som känner varandra utan och innan. Fjärde kedjan känns självklar, liksom även backtruppen – Vatanen platsar inte som offensiv halva i något av paren och Jokiharju är inte ännu bättre än Nutivaara.

Finns det någon som protesterar mot målvaktsduon?

Din tur: Team Jofa, Team Text-TV, Team Taktik eller Team Dagis?