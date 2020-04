Soulsångaren Bill Withers är död – mannen bakom ''Ain't no sunshine'' blev 81 år

Den amerikanska soulsångaren Bill Withers har dött. Han blev 81 år gammal. Withers led av hjärtbesvär enligt ett uttalande från hans anhöriga.

Bill Withers växte upp i West Virginia och slog igenom som 30-åring i början på 1970-talet. Han publicerade sju album under sin karriär. Bland hans största hits finns låtarna Lean On Me, Lovely Day och Ain't no sunshine.

Withers har tilldelas tre Grammy-priser under sin karriär. År 2005 valdes han in i Songwriters Hall of Fame och 2015 i Rock and Roll Hall of Fame.

Källor: AP, Reuters