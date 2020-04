Det som förenar oss alla är trötthet

Jeanette Öhman läser Ottessa Moshfeghs roman Ett år av vila och avkoppling och inser att medelklassen är för trött för att fatta att den är grundlurad av prestationssamhället och konsumtionskulturen.

Lösningen ligger snarare i passivitet och återhållsamhet, inte i konsumtion och effektivitet.

Jag har skrivit blogg i femton år och så gott som varje dag får jag hålla mig från att inte blogga om hur trött jag är.

Det finns ingenting så ointressant som att läsa om andras trötthet, alla är nämligen trötta. Hela tiden.

Det värsta är att orkeslösheten bara eskalerar. Kombinationen av prestationskulturen, sociala medier och 24-timmarssamhället där allt är tillgängligt hela tiden tröttar ut oss.



En av USA:s mest omtalade böcker i år är en roman om en ung kvinna som genom självmedicinering sover bort ett helt år.

I Ottessa Moshfeghs roman Ett år av vila och avkoppling är den namnlösa huvudpersonen vacker, smal, rik och blasé. Hennes mycket äldre före detta pojkvän dyker bara upp när han vill ligga och hon gillar inte sin enda väninna.

Hennes föräldrar är döda. Den ena i cancer, den andra genom självmord och huvudpersonen väljer likgiltighet framom att sörja.

Med hjälp av sin skrupellösa och framförallt glömska psykolog experimenterar huvudpersonen med olika kombinationer av receptbelagda sömntabletter.

Vissa får henne att gå i sömnen, andra gör att hon försjunker i en drömlös dvala. Det är just medvetslösheten hon vill uppnå.