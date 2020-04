Då studentlyan inte lockar: ”Bättre att umgås här med mänskor än i nån 15 kvadrats skolåda”

Det är lunchdags en måndag i mars. Svenska social- och kommunalhögskolan är så gott som tom på folk. Det råder undantagstillstånd och föreläsningssalarna och korridorerna ekar av tomhet. Men i studentorganisationen Studorgs rum hörs skratt skalla, trots coronatider.

Studorg, eller studentorganisationen, är ett litet rum i en avlägsen del av skolbyggnaden dit studerandena kan komma in och ta sig en kopp kaffe eller te, sätta sig ner i soffan och umgås fritt med varandra.

- Det här rummet i sig skulle jag säga att representerar det här studentikosa i studielivet. När resten av skolan ser ut som vilken som helst högskola så är det kul att komma hit - mer personligt och en mera mysig stämning än resten av skolan, säger Kalle Grönroos som studerar journalistik.

Själva rummet är inte det bäst städade och mest prydliga men ändå hemtrevligt.

- Gemenskap betyder väldigt mycket. Att det ser lite ut som om småbarn bor här och har dekorerat hela stället ger personlighet och det känns skönt att komma hit. Det blir en paus i dagen från skolan. Man behöver inte ta allting så seriöst här, flikar Sara Petterson in, som studerar socialpolitik.

Sara Björklöv håller med.

- Jag tycker nog att det är den här gemenskapen som är det viktigaste. När jag själv flyttade från Malax i Österbotten hit till Helsingfors så fanns det inte så mycket bekanta här. Så just att få vara här och umgås med mänskor har varit viktigt för mig. Det har varit ett bra sätt att lära känna nya människor, säger hon.

Det sociala nätverket är en viktig del av studielivet. Livet blir rätt ensamt om man inte har några vänner. För Sara Pettersson, som är från Åbo började nätverket byggas lite tidigare.

- Jag hade den turen att jag kom hit för att studera 2018 på Arcada och hade redan fått ett litet nätverk i Helsingfors. Men här på Studorg fanns nya människor. Man lärde känna gulisarna jättebra under gulisveckan men sedan äldre studerande har jag hittat här, säger hon.

Kalle Grönroos instämmer.

- Gulisarna så lär man känna bra via alla gulisevenemang men just att komma bättre in i hela skolans gemenskap, att lära känna äldre elever så har det här varit viktigt. Jag skulle inte ha lärt mig känna så många mänskor om jag inte hade hängt här så mycket, tror Pargasbon Kalle Grönroos.

Studorg är som ett extra vardagsrum

Ibland känns den egna studielyan inte speciellt lockande och i sådana fall kan det lilla rummet där Studentorganisationen håller till hålla en kvar lite längre.

- Jo, definitivt, jag har nog nångång när jag haft föreläsningar från 10 till 12 stannat här till fem - sex på kvällen för att det är betydligt bättre att umgås här med människor, än i någon 15-kvadrats skolåda där hälften av golvutrymmet är täckt av smutsiga kläder.

För Sara Pettersson är läget lite annat.

- Jag har inte varit här så sent men kommer säkert å hända här under studieåren då man blir här och skriver sin kandi eller några esséer och sedan fastnar man här bara, säger hon.

- Nog skulle jag säga att det ofta händer att man bara blir kvar här. Man tänker att jo, jag skulle nog kunna fara hem och tvätta kläder och laga mat, men så tänker man att det är ju ganska jobbigt. Så man blir här och skjuter upp allting, menar Sara Björklund.