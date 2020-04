Jari Litmanen och Sami Hyypiä nobbades av svenska klubbar – nu rankas legendarerna bland de största missade värvningarna: ”De tyckte att han var alldeles för långsam”

Jari Litmanen till Malmö FF eller IFK Göteborg i slutet av 80-talet, Sami Hyypiä till ”Blåvitt” på 90-talet. Ja, de finländska legendarerna kunde ha tagit en annan väg ut i proffsfotbollen. Båda väckte intresse i Sverige men det var värvningar som aldrig blev av.

På söndagen presenterade den svenska tidningen Sportbladet de tio största värvningsmissarna i allsvenskans historia (bakom betalmur). På listan finns storspelare som Neymar, Kaká och Hristo Stoitjkov samt Jari Litmanen och Sami Hyypiä.

Litmanen gjorde sig ett namn i moderklubben Reipas i slutet av 1980-talet. 1988 fick Malmö FF och IFK Göteborg upp ögonen för den då 17-årige Litmanen och han visade upp sig för klubbarna men fick inget kontrakt.

– Ska jag komma med en kvalificerad gissning var det så att Roy (Hodgson, tränare i MFF red.anm) gärna ville ha lite äldre och rutinerade spelare, säger MFF:s ledarlegendar Bengt Madsen.

– Den typen har vi många av, sa man. Sen var det inget mer med det, säger Thomas Wernerson som spelade i IFK Göteborg 1988 och blev klubbdirektör ett år senare.

Litmanen stannade i Reipas till 1990 då han flyttade till HJK och ett år senare gick han sedan till MyPa.

1992 mötte Litmanens MyPa Hammarby i en träningsmatch och Stockholmsklubbens tränare Kenta Ohlsson fick då upp ögonen för den offensive mittfältaren.

– Jag hade ingen aning om Litmanen innan dess men fick syn på honom i matchen. Han var helt otroligt duktig. Jag sa till Hammarbys styrelse att den där killen måste vi direkt hänga på. Men då hade han skrivit på för Ajax veckan före, säger Ohlsson.

Bild: All Over Press

Litmanen vann flera titlar under sina år i Ajax. Jari Litmanen dominerade i Ajax på 1990-talet. Bild: All Over Press

Litmanen gick alltså till Ajax 1992 och resten är som man brukar säga historia. Han vann flera ligaguld och en Champions League-titel med Ajax innan han flyttade vidare till Barcelona och Liverpool.

Det blev ändå spel i allsvenskan för Litmanen. 2005 till 2007 tillhörde han Malmö FF men sejouren var inte speciellt lyckad och han drogs med många skador. Bland annat då han fick en kapsyl i ögat.

I mitten av 1990-talet var IFK Göteborg Sveriges största klubb och gjorde starka insatser i de europeiska cuperna.

Under samma tid hade man också spanat in Sami Hyypiä som då tillhörde MyPa, och i samband med en U21-landslagsmatch skickade man scouter för att titta på mittbacken.

Matchen spelades mot Ryssland i Moskva men scouterna blev inte speciellt imponerad av Hyypiä.

– De tyckte att han var alldeles för långsam. Alla gör sådana missar, man kan ju ha otur och se ”fel” match med spelaren. Men både Litmanen och Hyypiä svär jag mig fri från, säger den dåvarande klubbdirektören Thomas Wernerson.

I stället för IFK Göteborg blev det proffsspel i Willem II för Hyypiä innan han flyttade till Liverpool där han spelade i tio säsonger och vann Champions League.