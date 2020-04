Boris Johnson togs in på sjukhus för coronabesvär - "Leder fortfarande regeringens arbete"

Premiärminister Boris Johnson isolerade sig hemma på Downing Street innan han på söndagen togs in på sjukhus. Han har själv sagt att han bland annat lider av feber. Premiärminister Boris Johnson isolerade sig hemma på Downing Street innan han på söndagen togs in på sjukhus. Han har själv sagt att han bland annat lider av feber. Bild: /All Over Press