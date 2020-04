Finlandssvensk idétävling väckte internationellt intresse - över 200 ville bidra till att lösa coronakrisen

En mörk bakgrund med texten "What the Quack". På bilden finns också en ritad badanka med simglasögon och ett frågetecken ovanför huvudet.

En mörk bakgrund med texten "What the Quack". På bilden finns också en ritad badanka med simglasögon och ett frågetecken ovanför huvudet. Bild: Privat

Den finlandssvenska idétävlingen What the Quack? väckte intresse också utomlands. Deltagare från över 20 länder anmälde sig för att försöka hitta lösningar på coronakrisen.

De senaste veckorna har Hankenstuderande Ronny Eriksson tillsammans med ett gäng studiekompisar planerat och organiserat sitt första hackathon, alltså en sorts idétävling. Tävlingen pågick 3 till 5 april och ordnades för att hitta lösningar till några av de problem som samhället ställs inför i och med covid-19.

Sammanlag anmälde sig över 200 personer till tävlingen från 8 tidszoner och över 20 länder. Efter 48 arbetsdryga timmar lämnades 21 bidrag in och vinnarna korades på söndag eftermiddag.

Arrangörerna har ordnat allt på distans, utan att träffas en enda gång. På bilden deltar en del av gänget i ett videosamtal. Ronny Eriksson (uppe i mitten), Victor Lindahl (hö. hörn), Sara Käld (vä. nere) och Vincent Forsman (hö. nere). En datorskärm där man ser tre personer i ett videosamtal. Bild: Privat

Stort internationellt intresse kom som en överraskning

Eriksson är mycket nöjd, om än överraskad, över det stora intresset som tävlingen väckt.

- Vi började med ett starkt finlandssvenskt fokus men i fredags när det började trilla in en massa anmälningar så märkte vi att det blev allt annat än det, berättar Eriksson.

Enligt honom har veckoslutet varit en succé.

- Det har gått suveränt! Vi har byggt allt online utan att träffa varandra en enda gång, men allt lyckades ändå, konstaterar han.

Hur det kommer sig att så många runt om i världen hittat ett finlandssvenskt hackathon ger Eriksson flera förklaringar till.

- Vi marknadsförde till stor del på sociala media och nådde lite av misstag ganska långt. Också Peter Vesterbackas engagemang som mentor har påverkat. Via honom har vi fått global synlighet, resonerar Eriksson.

Eriksson tror också att personer utomlands känt sig mer bekväma att delta då allt sker online och på engelska.

Tävlingen pågick i 48 timmar. På bilden står det "48-hour-hackathon" och "what the quack?". I mitten finns en illustration av en enhörning som flyger med en badanka på ryggen. Bild: Privat

Vinnarna delar på budget

De tre vinnarna som utsågs på söndagen får dela på en 50 000 euros marknadsföringsbudget.

- Tävlingen har efterlyst innovativa lösningar som kan rädda liv, rädda utbildning, rädda företag och rädda samhället, berättar Eriksson.

Det lag som vann huvudvinsten får dessutom ett penningpris på 500 euro. Laget, som kallar sin idé för "Clans of Cause", har hittat på en plattform där man kan hålla koll på hur ens nära och kära mår.

- I appen ska man kunna se hur folk i ens närhet mår och där kan man också be om hjälp vid behov, säger Joe Pacal som var med och utvecklade idén.

Mångsidiga lösningar

Ronny Eriksson tycker själv att alla idéer som fötts de senaste dagarna varit intressanta.

- Alla har varit intressanta och mångsidigt vackra mitt i den här krisen. Bidragen har fokuserat på rätt saker och ingen har gått förbi temat, säger han.

Enligt Eriksson har mångsidigheten bland deltagarna varit större än vid andra hackathons han deltagit i.

- Oftast så bygger hackathons i hög grad på kodare. Men eftersom vi inte haft krav på att man ska kunna koda så har vi haft deltagare med väldigt varierande bakgrund. Allt från lärare till psykologer och ekonomer, berättar Eriksson.

Mest deltog studerande men också personer som varit ute i arbetslivet en längre tid anmälde sig till tävlingen.

Nytt hackathon planeras i sommar

Eftersom konceptet var en stor succé så hoppas Eriksson på ett nytt hackathon med samma tema redan i sommar.

- Vi kommer definitivt fortsätta. I framtiden kommer vi erbjuda hackathons både online och på plats.

Erikssons framtidsplaner är ambitiösa. Han har grundat en idésmedja, Springboard, där han hoppas kunna hjälpa studerande att förverkliga sina företagsidéer.

Ronny Eriksson vill hjälpa andra studerande att förvekliga sina idéer. Ronnie Eriksson har skjorta på sig och tittar in i kameran. Bild: Privat

Efter veckoslutets hackathon kommer alla deltagare ha möjlighet att delta i Springboards sex veckor långa program.

- Ofta tar allt stöd slut som i en vägg efter en hackathon. Vi vill därför erbjuda mer långsiktig hjälp i att utveckla idéerna och få stöd att förverkliga dem, säger Eriksson.

I längden hoppas han på att de ska få förkörsrätt i att investera i företagen som deltar i deras program och på så sätt bygga en portfolio med investeringar.

Tanken är ändå inte att göra vinst, utan målet är att skapa möjligheter för studerande att testa på företagande.

På What the Quacks hemsida hittar du alla idéer som skapades under evenemanget.