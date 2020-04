Fullmäktigemöte ordnas i stadshuset i Åbo med specialarrangemang - men lösningen välkomnas inte av alla

Spårvägar och skolor som drabbats av problem med inomhusluften - det är frågor som politiker i Åbo ska ta itu med under våren. Nästa stadsfullmäktigemöte ordnas den 20 april i stadshuset trots läget med coronan, säger Elina Rantanen (Gröna), som är ordförande för stadsfullmäktige.

- Vi har ärenden som vi måste fatta beslut om och som inte kan vänta, säger Rantanen. Som exempel nämner hon frågan om en del skolfastigheter som har problem med inneluften. Beslut om fastigheterna måste fattas under våren, så att eleverna har ändamålsenliga lokaler då höstterminen inleds.

Ledamöterna sitter utspridda i stadshuset

Stadsfullmäktige i Åbo har 67 ledamöter och därtill deltar också flera av stadens tjänstemän på mötet.

Det kräver en hel del arrangemang att ordna mötet i stadshuset, så att det är tryggt för deltagarna med tanke på smittorisken. Dessutom måste man se till att mötet uppfyller lagen och stadens stadgor, säger Rantanen.

Enligt Rantanen ordnas mötet i stadshuset, men så att ledamöterna sitter utspridda på olika ställen i huset. Som bäst utreder man det praktiska detaljerna med tekniken.

Enligt regeringens riktlinjer ska sammankomster med över 10 personer begränsas och personer som är över 70 ska undvika sociala kontakter. Men de här reglerna gäller inte i kommunal beslutsfattning.

"Mötet kunde mycket väl skjutas upp"

Men det finns också ledamöter som är kritiska till att mötet ordnas under undantagstillståndet. Vänsterförbundets Pirjo Rinne var mycket upprörd redan under förra fullmäktigemötet, som ordnades i mitten av mars. Det var under samma dag som regeringen meddelade om undantagstillstånd i landet.

Rinne anser att mötet i april kunde skjutas upp och ordnas senare i vår. Det finns inget ärende som är så brådskande att det inte kan vänta till maj. För trots att ledamöterna sitter i olika utrymmen i stadshuset, så delar ledamöterna exempelvis på toaletter.

- Hur ska man se till att ledamöterna dyker upp så att de inte stöter på varandra inför och efter mötet, frågar sig Rinne.

Enligt stadsfullmäktiges ordförande Elina Rantanen kommer partierna att diskutera hur mötet ska genomföras under de närmaste dagarna. Men mötet kommer att ordnas, säger hon.

- Jag tror att vi lyckas med att ta säkerhetsfrågorna i beaktande. Beslut måste fattas. Jag tror på att ledamöterna förstår det här, även om de skulle vara oroliga, säger Rantanen.