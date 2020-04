Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har flyttats till intensiven

Bild: imago images/Sven Simon/ All Over Press

Boris Johnson. Bild: imago images/Sven Simon/ All Over Press

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har flyttats till intensivvårdsavdelning.

Boris Johnson fördes till sjukhus i London på söndagen, tio dagar efter beskedet om att han hade smittats av covid-19.

Tidigare uppgav premiärministerns kansli att han mådde väl och att han fortfarande kunde leda regeringens arbete från sjukbädden.

Men under måndagen har hans tillstånd förvärrats och under kvällen togs han in på intensiven.

"Under eftermiddagen har premiärministerns tillstånd förvärrats och efter råd av hans medicinska team har han flyttats till sjukhusets intensivvårdsavdelning, uppger Downing street i ett uttalande.

Utrikesminister Dominic Raab tar tills vidare över Johnsons uppgifter.

Artikeln uppdateras.