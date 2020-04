Coronan ökar efterfrågan på silvervatten – tillverkare sprider desinformation och konspirationsteorier

Coronapandemin får företagare som tillverkar silvervatten att vädra morgonluft. En del av företagarna sprider konspirationsteorier och har kopplingar till extrema politiska rörelser. Många som tror på alternativ vård propagerar också för höga doser av C-vitamin som vård för och skydd mot coronavirus.

“Går det ännu att få silvervatten nånstans”? frågar en kvinna i den finländska Facebookgruppen Hopeavesi-Colloidal silver. Silvervattnet är slutsålt i flera näthandlar. Den finländska tillverkaren Mikko Viinikainen svarar kvinnan, han lovar framställa nytt kolloidalt silver så fort föregående sats går åt. Andra i gruppen tipsar kvinnan om var hon kan köpa svenskt eller amerikanskt silvervatten.

När Spotlight talade med Viinikainen år 2018 uppgav han att han hade slutat tillverka silvervatten. Myndigheterna hade vaknat efter Spotlights granskning hösten 2017, och varnade om att kolloidalt silver är toxiskt. Även den finländska företagaren Reijo Matilainen, som länge på sin hemsida påstod att silvervatten botar sjukdomar, talade 2018 om att lägga lapp på luckan.

Nu under den pågående coronapandemin visar det sig att båda de här silvervattentillverkarna fortsätter sina affärer. Viinikainens hemsidor går inte att hitta längre, men han tar emot beställningar i den slutna gruppen på Facebook.

I de likaså slutna svenskspråkiga Facebookgrupperna med silverentusiaster från Sverige och Finland ansluter sig nya medlemmar i hundratal. I dessa grupper och i alternativmedia sprids också desinformation och konspirationsteorier om pandemin.

Vi talar med experter som ser kopplingar mellan silvervattenföretagare och extrema politiska rörelser. Vi noterar också att vänner av alternativ vård samlar namn för att finländska coronapatienter ska behandlas intravenöst med höga doser av C-vitamin – en behandling som inte är vetenskapligt grundad.

I Facebookgruppen Hopeavesi – Colloidal silver* diskuterar medlemmarna hur ofta de inhalerar silvervatten. En del berättar att de gör det alla dagar för att förebygga coronavirus, andra har för avsikt att vänta tills de blir sjuka.

Professor Juhani Knuuti vid Åbo universitet granskar påståenden om alternativ vård för sin blogg.

– Det sista skriket är att köpa en nebulisator för att andas in förångat silvervatten, det påstås att det hjälper mot coronavirus. Det värsta är att det finns folk som dessutom hävdar att man ska inhalera väteperoxid, som är ett frätande ämne och skadar lungvävnaden, säger Knuuti.

Silvervatten innehåller små nanopartiklar av silver, som tas upp och ansamlas i kroppen och kan skada både lungor och andra inre organ. Toxikolog Hanna Karlsson vid Karolinska institutet har forskat i hur i nanopartiklar av silver påverkar lungceller. Hon avrådde i Spotlights intervju år 2017 både från att dricka kolloidalt silver och att andas in det.

– Det man ser i många studier är att det blir en inflammatorisk effekt i lungan av partiklar. Det finns inte tillräckligt med studier som har undersökt eventuella risker med inhalation. Men nyare studier visar att silvret skadar cellernas DNA, alltså arvsmassan, säger Karlsson.

Spotlight ringer upp Reijo Matilainen i Pieksämäki, som alltså fortfarande tillverkar silvervatten för försäljning. Han är orolig för de vänner och släktingar som inte använder silvervatten som skydd mot coronaviruset. Han själv har redan i åratal haft för avsikt att sluta med sin tillverkning.

– Jag skulle sluta framställa silvervatten redan år 2014, men då bröt ebolan ut i Afrika. Människor trodde att den skulle spridas också i Finland, och det blev stor efterfrågan på kolloidalt silver. Nu gick det likadant på grund av coronapandemin, säger han.

Matilainen misstror de forskare och myndigheter som varnar för farorna med kolloidalt silver. Han har utåt sett fogat sig i myndigheternas direktiv, och sedan 2018 talar han i sin näthandel enbart om bruk av kolloidalt silver för desinfektion av händer och ytor. Officiellt får ämnet säljas enbart som vattenreningsprodukt.

Men Matilainen länkar från sin hemsida till en amerikansk webbsida, där man hittar råd om att både dricka och inhalera silvervatten.

Varför delar du länkar till den här sortens råd?

– Den här informationen har blivit kvar på nätsidan av misstag, jag ska åtgärda saken, säger Matilainen.

Men när denna artikel publiceras har han flyttat länkarna till sin näthandel, så att informationen är ännu lättare att hitta.