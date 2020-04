Gudstjänster och andakter i tv och radio under stilla veckan och påskveckan

i Stilla veckan och påskveckan bjuds det på en hel del gudstjänster och andakter i radio och tv. Långfredagen och Påskdagens tv- och radiogudstjänster firas med Sibbo församling medan radiosändningen på Annandag påsk kommer från Närpes församling.

Första söndagen efter påsk sänds radiogudstjänst med Adventkyrkan i Jakobstad.

Eftersom läget i landet det kräver så är förstås gudstjänsterna inspelade utan församling i bänkarna.

Gudstjänster i radio och tv

Långfredag 10.4

Gudstjänst med Sibbo svenska församling i Yle Fem kl. 11.00 och i Yle Vega kl 13.03.

Predikant och liturg: Katja Korpi.

Sång: Församlingskvartetten under ledning av Lauri Palin.

Textläsare: Cristofer Moen och Mikael Grönroos.

Förebedjare: Mikael Grönroos.

Psalmer som sjungs i gudstjänsten:

73 (Långt borta i ett fjärran land),

845 (Han gick den svåra vägen),

60 (O huvud, blodigt, sårat)

85 (Hur mörkret tätnar)

77 (Från örtagården leder)

79 (Konung med törnekrona).

Liturg och predikant Katja Korpi med herrkvartetten bestående av Mikael Grönroos, Cristofer Moen, Teppo Salakka och kantor Lauri Palin. Medverkande i långfredagens tv-gudstjänst i Sibbo kyrka. Bild: Rufus Hedengren

Påskdagen 12.4

Gudstjänst med Sibbo svenska församling i Yle Fem kl. 12.00 och i Yle Vega kl 13.03.

Predikant: Helena Rönnberg.

Liturg: Camilla Ekholm.

Musiker: Sinikka Stöckell ( orgel), Tuula Stöckell (violin) och Lauri Palin (piano).

Solosång: Mikael Grönroos.

Psalmer som sjungs i gudstjänsten:

852 (Dina händer är fulla av blommor),

90 (Upp min tunga),

102 (Livet vann, dess namn är Jesus),

854 (Jesus har uppstått),

Annandag påsk 13.3

Radiogudstjänst med Närpes församling klockan 13.03 i Yle Vega.

Predikant: Ulf Sundqvist.

Liturg: Ann-Mari Audas-Willman.

Organist och kantor: Gerd Lindén.

Sång: Michaela och Mathilda Engman.

Textläsare: Ulla-Maj Wideroos.

Förebedjare: Lillemor Enlund, Anders Enlund och Mathilda Engman.

Psalmer som sjungs i gudstjänsten:

103 (Herren lever våga tro),

93:1-4 (Ära ske Gud och Herren krist),

854 (Jesus har uppstått),

583 (Min Frälsare lever),

90 (Upp min tunga).

Närpes kyrka. En vit kyrka med svart tak. Bild: Yle/Juho Karlsson

Söndag 19.4

Radiogudstjänst med Adventkyrkan i Jakobstad kl 13.03 i Yle Vega.

Predikant: Sebastian Matula.

Mötesledare: Ann-Louise Granbacka.

Pianist: Boris Källman.

Sång: Ann-Louise Granbacka, Astrid Ericsson, Frejvid Granbacka och Ralf Sundvik.

Flöjtist: Boglárka Matula.

Ur Psalmer och Sånger:

636 (Stor är din trofasthet),

737 (Hoppet att Jesus få skåda),

741 (Tidstecknen visar att Herren är nära).

Gudstjänsten spelades in den 26 mars 2020.

Fötterna med spik igenom, detalj av Jesus på korset. På väggen skugga av Jesus ansikte i profil och törnekronan på huvudet. Bild: Leif Lindgren

Andrum i stilla veckan

Under Stilla veckan, måndag – torsdag talar Boris Salo i Andrum. Han utgår från Markus-evangeliets texter om de sista dagarna före korsfästelsen och speglar den aktuella krisen i bibeltexterna.

Musiken är olika versioner av psalmen För att du inte tog det gudomliga.

Psalmen framförs i tur och ordning på måndag av Janne Löf, på tisdag av Carola Häggquist, på onsdag av Martina Harms-Aalto och på torsdagen av Jani Edström som ackompanjeras av Marianne Burgmann.

Aftonandakt i stilla veckan

I Aftonandakterna hör vi Johan Klingenberg läsa s.k. Aktläsningar. Det är andakter som brukat hållas i kyrkorna under Stilla veckan; Kristi lidandes historia berättad genom texter ur de olika evangelierna.

Aftonandakterna sänds måndag till torsdag klockan 19.15 i Yle Vega.

Textläsning på söndagarna kring påsk

Långfredagen, Påskdagen och Annandag påsk läser Anette Nyman och Catharina Englund de liturgiska texterna för dagarna.

Första söndagen efter påsk läser Luisa Tast och Martin Sandberg de liturgiska texterna, temat är Uppståndelsens vittne.

Läsningarna sänds kl 19.15 i Yle Vega alla söndagarna kring påsk.

Andrum i påskveckan

I veckan efter påsk, påskveckan (tisdag – fredag) funderar Barbro Näse kring påskens glädje, de behov coronakrisen skapar och ger goda råd både som teolog och som psykolog.

Musik i påskveckans Andrum:

Tisdag: Elton John sjunger Recover your Soul.

Onsdag: Dixie Chicks sjunger I believe in Love.

Torsdag: Oslo Gospel Choir sjunger I’m willing to go.

Fredag: Oslo Gospel Choir sjunger Herre laer meg din vei.

Andrum sänds tisdag till fredag klockan 06.54 och 9.10 i Yle Vega

Aftonandakt i påskveckan

Aftonandakterna fylls av glad påskmusik: Åsa Westerlud spelar bl.a. Händel och Bach.

Aftonandakterna sänds tisdag till fredag klockan 19.15 i Yle Vega

Du kan som vanligt alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan då det passar just dig bäst!

