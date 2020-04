Kina passerar milstolpe - inget dödsfall under det senaste dygnet - och miljonstaden Wuhan öppnas

Kina passerar en milstolpe med sin rapport om att landet under det senaste dygnet inte har noterat ett enda dödsfall. Beskedet kommer samtidigt som invånarna i jättestaden Wuhan får lämna staden för första gången sedan nedstängningen den 23 januari.

Om beskedet är korrekt är det första gången som ingen i Kina avlidit av coronaviruset under ett dygn sedan landet började offentliggöra sin statistik i januari.

Även om de siffror som Kina presenterar inte är helt överensstämmande med det verkliga läget anses ändå trenden vara hoppingivande.

Kina passerade infektionstoppen i februari, och antalet nya coronafall i Kina har minskat sedan mars.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Bostadsområden avgränsas från gatan. Wuhan 7.4.2020

Kina hotas ändå av en andra virusvåg från utlandet, och hittills har omkring tusen smittade personer påträffats bland dem som anlänt till Kina. De kinesiska myndigheterna beslöt därför att stänga av största delen av den utländska flygtrafiken.

Myndigheterna fokuserar nu på "importerade" virusfall och på människor som är symptomfria men som kan vara smittbärare.



Ett shoppingområde i Wuhan 6.4.2020

Ett shoppingområde i Wuhan 6.4.2020

I kväll finsk tid kommer invånarna i den isolerade miljonstaden Wuhan att få lämna staden för första gången sedan nedstängningen den 23 januari.



Floden Yangtze och staden Wuhan 3.4.2020

En man vid floden Yangtze tittar på staden Wuhan, Kina. 3.4.2020

Wuhan är huvudstad i provinsen Hubei i centrala Kina, och utgjorde centrum för virusutbrottet. Staden har 11 miljoner invånare.

Läget i staden är dock under fortsatt strikt kontroll.

Myndigheterna har meddelat att alla som kan uppvisa en "grön kod" i en speciell hälsoapplikation på sin smarttelefonen tillåts bege sig ut från Wuhan.

Hälsokoden på mobiltelefonen innebär att användarna har fått en färgbeteckning utgående från hälsotillstånd och resehistoria - enligt de tre trafikljusfärgerna grön, gul, röd. Koden kan sedan skannas av myndigheterna.

En kontrollant kollar via en mobilapplikation hälsotillståndet hos en man i ett köpcenter i Wuhan 31.3.2020.

Appen är specifik för varje stad eller provins. En grön kod betyder att man kan röra sig relativt fritt, en gul kod betyder att man ska stanna hemma i isolering och en röd kod innebär att man är en bekräftad covid-19-patient och därmed i karantän.

Många restauranger, butiker, hotell och olika anläggningar ber sina kunder vid inträdet visa upp koden i mobiltelefonen. Till exempel i Wuhan får man åka kollektivt enbart om man kan uppvisa en grön kod.

Hälsoapparna utgör en viktig del av den kinesiska ledningens kontroll av människor och deras rörelser. Det uppges ändå finnas problem med appsystemet eftersom färgkoden inte alltid stämmer överens med verkligheten, skriver The Guardian.

Apparna befaras också i förlängningen kunna inkräkta på människors integritet.

Kinesiska myndigheter slog tidigare fast att det fanns "epidemifria" bostadsområden och gav invånarna där tillåtelse att lämna sina hem för två timmar. Men myndigheterna drog ändå senare tillbaka beteckningen "epidemifri" från 45 områden.

Orsaken till det var inte helt klar men det handlade till stor del om problemet med kontroll av symptomfria smittade personer.