Narkotikan rör sig i landet trots stängda gränser - antalet drogrelaterade brott har inte minskat i sydvästra Finland

Polisen i sydvästra Finland har inte sett att mängden narkotika i rörelse skulle ha minskat under coronakrisen. Opioider som dras upp i en spruta. Bild: Yle, MOT

Tidigare har det rapporterats om att narkotikahandeln skulle försvåras av de stängda gränserna och att tillgången på narkotika skulle bli sämre i landet.

Men polisen i sydvästra Finland har inte sett att mängden narkotika i rörelse skulle ha minskat under coronakrisen.

- Antalet fall har varit så gott som på samma nivå som vanligt. Vi har inte sett någon minskning, säger kriminalöverkommissarie Kaarle Lönnroth vid polisen i sydvästra Finland.

I och med att gränserna både utomlands och till Nyland är stängda, kan narkotikadistributörer som får sin narkotika därifrån ha påverkats, konstaterar Lönnroth.

- De kan ha svårare att få tag på narkotika, och få in det i landet. Men de här svårigheterna har, som sagt, inte synts i antalet narkotikabrott.

Lönnroth kan heller inte säga ifall det finns stora regionala skillnader på tillgången till narkotika.

Mycket rör sig fortfarande över gränserna

Hur situationen gällande narkotikans rörelse i landet kommer att utvecklas är svårt för polisen att säga i det här läget. Tiden får utvisa hur, eller om, situationen gällande narkotikabrotten förändras.

- Gränserna är ju inte helt stängda varken utomlands eller till Nyland. Flygplan flyger från Finland och posten rör sig fortfarande. Och över gränsen till Nyland rör sig både saker och människor, säger Lönnroth.



Drogrelaterade redskap, injektionsspruta, sked med pulver. Bild: Mostphotos/Llev Dolgachov

A-kliniken ser en annan verklighet

På A-kliniken har de sett en annan verklighet av situationen. Där vittnar patienterna att priserna har stigit och att det har varit svårt att få tag på droger i gatuhandeln sedan gränserna stängdes.

Markus Partanen, överläkare vid A-kliniken, tror att det lager av narkotika som funnits i Finland småningom börjar sina, och att polisen också kommer att märka det.

- Det är många som nu känner av bristen på droger och har svåra abstinensbesvär. En del har sagt att de måste utföra brott för att få pengar för att köpa droger.

Alla A-klinikens tjänster är tillgängliga under undantagstillståndet förutom dagcentret. Istället för fysiska träffar håller A-kliniken kontakt med sina patienter per telefon eller via videosamtal.

- Våra patienter får fortsättningsvis hjälp med sina abstinensbesvär och opiodsubstitut.

Frankrikes första konsumtionsrum för narkotika öppnade i Paris 2016. Bild: EPA/PATRICK KOVARIK/POOL

Partanen känner ändå en viss oro för missbrukarnas situation under coronakrisen.

- Missbrukarna hör till riskgruppen för viruset och de kan bli i mycket dåligt skick om de blir utsatta för coronaviruset.

Enligt Partanen får många av dem inte heller den information de skulle behöva om viruset.

- De läser inte så mycket tidningar eller lyssnar på radio. Det råder en informationsbrist för missbrukare gällande coronaviruset. Vi försöker informera patienterna om hur farligt viruset är och hur man kan skydda sig.