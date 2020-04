Den sårbara östaten Vanuatu i Stilla havet är coronabefriad, men förbereder sig - tar inte emot hjälp utifrån trots förödande cyklon i rädsla för smitta

Den sårbara Stillahavsnationen Vanuatu är en av få platser i värden dit coronaviruset inte har hittat. Landet förbereder sig ändå på covid-19 så gott det går, och samtidigt måste en mängd andra nödåtgärder vidtas på grund av översvämningar, askmoln och en cyklon.

Nationer som Palau, Solomonöarna, Tonga och Samoa har skyddats från coronasmitta tack vare isolerat läge.

Men det är just ett isolerat läge, en låg inkomstnivå, en svag infrastruktur och en bräcklig hälsovård som gör dessa nationer extremt sårbara för sjukdomsepidemier.

Myndigheterna på Vanuatu jobbar för fullt med förberedande åtgärder för ett virusutbrott i öriket, och har bland annat beställt andningsapparater från Kina. Men hälsovårdspersonalen befaras inte räcka till om det uppstår ett krisläge till följd av ett covid-19-utbrott.

Den kraftfulla cyklonen Harold, som under de senaste dagarna har dragit fram över östaten, skapade nya utmaningar för bekämpningsförberedelserna.

Cyklonen rasade i två dagar och rev loss tak, klippte av teleförbindelser och orsakade översvämningar. Efter det drog cyklonen vidare mot Fiji. Stormen och vattenmassorna har förstört hälften av stadens Luganvilles bostäder.

Hjälparbetare från andra länder tas inte emot på Vanuatu eftersom man inte vill riskera att smitta förs in i landet med dem.

- Minsta misstag kan stå oss dyrt, konstaterar en person som The Guardian har talat med.

Virusskuggan hänger ändå över Vanuatu och därför har myndigheterna vidtagit kraftiga förberedande åtgärder.

Utegångsförbud råder mellan klockan 21 och 4.

Över 40 procent av Vanuatus bruttonationalprodukt hänför sig till turistnäringen och nu råder det oro över hur det ska gå då inga turister släpps in i landet.

Kryssningsfartyg besöker inte längre ögruppen, och flygen är inhiberade på obestämd tid.

Många restauranger och hotell håller frivilligt stängt medan andra håller öppet under den tid myndigheterna tillåter folk att gå ut.

Eftersom hamnarna har stängts lider flera företag av att inte få sina produkter ut i världen. Arbetslösheten tilltar på Vanuatu.

Handtvätt kan bli ett stort problem under en kris i de områden som saknar grundläggande infrastruktur.

På huvudgatan i Vanuatus huvudstad Port Vila har det placerats ut stora plastcontainrar som fungerar som "handtvättningsstationer".

De nödlagar som har tagits i bruk kräver att alla som arbetar inom någon affärsverksamhet ser till att det - på egen bekostnad - ges en möjlighet för alla att tvätta händerna.

Det här gäller också de så kallade kavabarerna som står inför dramatiska förändringar i sin praxis på grund av de skärpta hygieniska kraven.

Barerna har tidigare använt kärl som har varit gemensamma vid avnjutning av den traditionella drycken kava. Det är också vanligt med spottande - ett sätt att bli av med den bittra smaken i munnen.

Alla kavabarer har nu enbart avhämtningsservice. Människor med handskar på händerna delar ut kava i flaskor som kunderna får köpa och föra bort från barerna. Polisen följer med att både barinnehavare och kunder följer reglerna.

Den cyklon som svepte fram blottade än en gång landets sårbarhet mitt under förberedelserna för en eventuell kamp mot coronaviruset.

De strikta åtgärder, som redan har vidtagits för att landet ska kunna svara på covid-19, har ändå inte nu kunnat tillämpas eftersom naturkatastrofen har vänt upp och ner på allt.

Man kunde till exempel inte längre följa förbudet mot sammankomster med fler än fem personer. Ett exempel är de massevakueringscenter som samlat mycket människor.