Eurogruppen lyckades inte enas under nattligt möte – förhandlingar om miljardpaket fortsätter i morgon

Finlands finansminister Katri Kulmuni med tyska kollegan Olaf Scholz vid ett finansministermöte i Bryssel i februari. Nattens möte skedde per videolänk. Finlands finansminister Katri Kulmuni och tyska kollegan Olaf Scholz vid ett finansministermöte i Bryssel i februari. Bild: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Euroländerna är oeniga om vilka ekonomiska åtgärder som behövs för att stävja coronakrisen. Förhandlingar mellan finansministrarna avbröts på morgonen och återupptas imorgon, torsdag.

– Efter 16 timmar av förhandlingar kom vi i närheten av ett avtal. Men vi är inte ännu där, sade eurogruppens ordförande Mário Centeno på onsdagsmorgonen.

På bordet hade finansministrarna ett stödpaket på cirka 500 miljarder euro som skulle bestå av nödlån via krisfonden ESM, borgensförbindelser för företag via Europeiska investeringsbanken ECB och billiga lån via en alleuropeisk sysselsättningsfond.

Enligt diplomatkällor som nyhetsbyrån Reuters hänvisar till är Italien och Nederländerna oeniga om vilka krav som ska ställas på länder i gengäld mot nödlån.

Nederländerna anser att nödlånen ska vara villkorade, samtidigt som Italien och andra sydliga länder motsätter sig detta.

De sydeuropeiska länderna med Italien, Spanien och Frankrike i spetsen har också krävt att EU ska få gå ett steg längre i den finansiella integrationen genom att utfärda gemensamma obligationer.

Finland har tillsammans med Tyskland, Österrike och Nederländerna motsatt sig gemensamma skulder på EU-nivå.

– Det har varit en gemensam ståndpunkt från en riksdag till en annan att vi inte stöder gemensamma lån och att varje land själv ansvarar för sin finanspolitik, sade finansminister Katri Kulmuni (C) på morgonen.