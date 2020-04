Klasslärare Ela Strandberg i Pargas möter eleverna via egen webbplats och Youtube-kanal - över 3500 unika besökare

Varje morgon får eleverna i klass 4B i Malms skola i Pargas en kort videohälsning av sin klasslärare Daniela "Ela" Strandberg. Videon publicerar hon på Youtube och lägger upp den på klassens webbplats tillsammans med skoluppgifterna.

- God morgon alla i 4B! I dag får ni gissa var i Pargas jag och min dotter är. Titta på det ni ser här i bakgrunden och skicka in era gissningar! Ha en bra dag, hej då!

Ungefär så lät måndagens hälsning som Strandberg hade bandat in under en cykelutfärd med dottern kvällen innan. På morgonen började gissningarna genast strömma in.

En skärmdump från 4B:s webbsida. Schema för 4B.

Precis som många andra lärare stod Strandberg inför en helt ny situation då undervisningen plötsligt skulle börja skötas på distans. Men hon bestämde sig fort för att göra något mer än att skicka ut info via de vanliga kommunikationsverktygen Wilma, Classroom eller Teams.

- Jag ville använda mig av webben för att helt enkelt kunna skapa kreativare lösningar. På webbplatsen lägger jag upp dagens skoluppgifter, videoklipp, bilder, förslag till pausgymnastik, ljudfiler där jag högläser, med mera. Sidan är öppen för vem som helst så alla kan följa med vad vi gör.

Redan nu har en imponerande samling med roliga videor, bilder och uppgifter samlats på sidan och varje dag ramlar det in fler bilder och videor som eleverna bidrar med.

Ska ge nytta och glädje - inte öka pressen

En lärare som är mindre tekniskt begåvad än Strandberg kanske känner kallsvetten komma krypande då den tar en titt på sidan - borde alla lärare vara lika påhittiga som Strandberg och erbjuda klassen en kreativ webbplats mitt i coronakaoset? Nej, sådana tankar avvisar Strandberg bestämt.

Elever har skickat in bilder till sin lärare över Whatsapp. Ela Strandberg knäpper på sin telefon på bordet. Bild: Marie Söderman/Yle

- Jag gör det här för att det är det här jag kan. För mig var det enkelt att skapa en webbplats för vår klass och det går snabbt att lägga upp en video. Det är absolut inte meningen att någon ska känna press att göra likadant. Men jag tycker det är trevligt att på ett enkelt sätt också ge föräldrarna möjlighet att se hur vi jobbar, säger Strandberg.

Den här satsningen verkar vara uppskattad både bland elever och föräldrar och gemenskapen blir starkare då eleverna som sitter hemma får se sina klasskompisar göra olika uppgifter.

Mycket jobb som tar tid

Eftersom eleverna själva också kan skicka in bilder och videor förekommer en del av dem på bild på webbplatsen. Men ingen behöver synas på bild om de inte vill och Strandberg har skriftligt tillstånd av de föräldrar vars barn syns på bilderna.

Sidan är välbesökt och har redan nu haft mer än 3500 unika besökare. Totalt har den besökts över 5000 gånger, även av intresserade i Sverige.

Att ständigt förnya sig och ha flera bollar i luften samtidigt kräver ändå sitt och förra veckan funderade Strandberg ett tag om hon har tagit på sig lite väl mycket jobb.



Ela Strandberg har jobbat cirka 10 år som klasslärare. Ela Strandberg står ute, närbild. Bild: Marie Söderman/Yle

Men svackan gick över, och snart tog hon tog hjälp av kreativiteten igen och frågade lärarkollegerna i Malms skola om de ville vara med och skapa en musikvideo.

- Den som ville fick skicka in 10 sekunder där man dansar till tonerna av Shakiras låt Waka waka. Det blev en härlig musikvideo där lärarna har klätt ut sig och bjuder på sig själva! Sådana glada saker behövs verkligen just nu, säger Strandberg.

Waka waka-videon med dansande personal kan ses på Youtube.