Coronafall finns i nästan hela landet – här är de värst drabbade kommunerna

Coronaviruset har nu spridits till så gott som hela landet, men sett till invånarantalet är läget just nu värst i Kiuruvesi i Norra Savolax och i Kittilä i Lappland. Se vad läget är i din kommun i vår grafik.

Det finns bekräftade coronafall i åtminstone lite fler än hälften av kommunerna, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s data från i onsdags. THL ändrade statistiken på torsdag, vilket gör att alla fall inte syns i statistiken från och med torsdagen.

Sett till antalet coronavirusfall finns det flest fall i Helsingfors där hittills 897 fall har bekräftats. I Esbo har 258 fall bekräftats och i Vanda har 182 fall bekräftats. I Åbo har 58 fall bekräftats, medan 21 fall bekräftats i Vasa.

Ser man i stället på hur många fall per 10 000 invånare finns i de olika kommunerna framkommer det att läget är värst i Kittilä, med 29 fall per 10 000 invånare. Kiuruvesi och Koskis kommer tätt efter med 26 fall per 10 000 invånare. I Kolari finns 23 fall per 10 000 invånare.

I Helsingfors är samma siffra 14, i Sibbo 18, 11 i Grankulla och 10 i Sjundeå.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

På torsdagseftermiddagen hade 2 605 fall av covid-19 bekräftats i Finland. Mörkertalet kan ändå vara stort eftersom alla misstänkta fall inte testas. 42 smittade personer har hittills avlidit på i covid-19 i Finland.

I de flesta kommuner är fallen få

I de flesta kommuner där det finns bekräftade coronavirusfall är fallen färre än fem. Här nedan kan du se hur fördelningen ser ut.

Graf på kommuner med coronasmitta

Från och med den 9 april uppger THL inte längre vilka kommuner som har färre än fem fall, så vet vi i dag inte längre hur många de är. I grafen syns läget den 8 april.

Siffrorna baserar sig på statistik från Institutet för hälsa och välfärd THL. Kartan uppdateras varje dag klockan 12.05.

Här hittar du våra övriga grafer om coronaläget.