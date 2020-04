Före nästa hockeysäsong drar igång ska NHL-klubbarna roffa åt sig hockeylöften. Den 85-årige hockeylegendaren Göran Stubb rankar juniorspelare i Europa och hans gäng har precis offentliggjort sin rankning. Listan toppas av en tysk och Anton Lundell är bästa finländare på en tredjeplats.

På onsdagen publicerade ishockeyligan NHL sina sista rankninglistor inför draften. HIFK-centern Anton Lundell tippas gå som blåvit etta och han är rankad som trea bland de europeiska utespelarna.

Fyra olika listor presenterades: nordamerikanska utespelare, nordamerikanska målvakter, europeiska utespelare och europeiska målvakter. Det är spelarens senaste klubbadress, och inte nationaliteten, som avgör på vilken lista han hamnar.

NHL:s centralscoutingbyrå ligger bakom listorna och det är hockeylegendaren Göran Stubb som leder verksamheten i Europa.

– Jag har nio killar i Europa, säger han till Yle Sporten.

– Vår uppgift är att bidra med en second opinion, vi tipsar klubbarna om vem det lönar sig att se på i Europa. Klubbarnas chefsscouter kommer sedan till Europa och ser de viktigaste turneringarna och följer spelarna som finns på våra listor.

Sommaren 2019 reserverade New Jersey som väntat jänkaren Jack Hughes med sitt förstaval.

Den 85-årige Stubb har suttit på posten sedan år 1984.

– För 35 år sedan började intresset för Europa växa. De kontaktade då mig och frågade om jag ville sätta upp en enhet i Europa.

Vilka konsekvenser har coronaviruset i år fått för er verksamhet?

– Ska man scouta ska man se på ishockey. Det har inte spelats någon ishockey sedan mitten av mars.

– Vår nya scoutsäsong borde ha börjat i går med en landslagsturnering i Raumo. Vi skulle ha haft åtta killar där, men turneringen inhiberades förstås.

Stubbs europeiska lista toppas av tysken Tim Stützle som spelade för Adler Mannheim. Vänsteryttern har tagit ett jättekliv på alla rankninglistor under säsongen.

Det blev 7 + 27 = 34 poäng på 41 matcher i DEL-ligan.

– Han har det mesta som behövs. Stützle är snabb, har ett hyfsat skott och är i rätt storlek. Han har spelat en stor roll i grundserietvåan Mannheim där han är powerplaydirigent, säger Stubb.

En annan finlandssvensk hockeyprofil är tysk förbundskapten. Stubb säger ändå att han inte har snackat med Toni Söderholm om den lovande tysken, utan att bedömningen helt bygger på husets analys.

– Fem av mina killar har sett Stützle spela. Han kan bli en storstjärna i NHL.

Svensken Alexander Holtz är rankad tvåa. Den 18-årige högeryttern noterades under säsongen för 9 + 7 = 16 poäng på 35 matcher i SHL-laget Djurgården.

HIFK-centern Anton Lundell, som stod för 10 + 18 = 28 poäng på 44 matcher, rankas som trea. I början av året rankades juniorerna för första gången av NHL. Då var Lundell fyra.

– Han har helt och hållet uppfyllt förväntningarna. En stabil tvåvägsspelare, kanske den bästa tvåvägsspelaren på vår lista, säger Stubb.

– Lundell gör alltid ett stabilt jobb och är på många sätt en tränares dröm. Han gör en massa småsaker rätt och har låg felprocent.