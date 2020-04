Nicke Aldén: "Jag dansade med Lilla My och Mumin under mitt mardrömsuppdrag"

Vad gör Nicke lycklig? Vilket var hans mardrömsuppdrag? Vem vill han intervjua? Hur gick det när han bakade karelska piroger? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till programledaren Nicke Aldén.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är programledaren Nicke Aldén.

Nicke Aldén har arbetat på Yle sedan 2005. Han var programledare för radioprogrammet Veckoslutskommittén i många år på X3M. För tillfället axlar han rollen som programledare i det tvåspråkiga reseprogrammet Egenland.

Nicke har i denna intervjuserie fått frågor av fotbollsspelaren Tim Sparv, artisten Jakob Norrgård, långdistanslöparen Camilla Richardsson, artisten Tika, författaren Ellen Strömberg, artisten Krista Siegfrids, statsvetaren Thomas Karv, studentföreningen Pampasmaffian, artisten och radioprofilen Benny Törnroos och a capella-gruppen FORK.

Långdistanslöparen Camilla Richardsson tvingades nyligen avbryta sitt träningsläger i USA. Camilla Richardsson tänjer mot ett hinder. Bild: Yle / Sebastian Backman

Camillas Richardssons fråga: Du är Nicke känd som spagatinfluencer. Kommer du att lyckas med nyårslöftet att gå ner i spagat?

– Nyårslöftet är att jag ska lyckas gå ner i spagat under 2020. Det har gått riktigt bra hittills. Jag är vanligtvis smidig som ett kylskåp, men efter bra några veckor har framstegen varit enorma. Svaret är jo, jag kommer att lyckas!

Tika blev trea i UMK med låten I Let My Heart Break. Tika esittää biisinsä I Let My Heart Break. Bild: © Miikka Varila

Tikas fråga: Vad gör dig lycklig?

– Att vara frisk! Min mamma gick bort i cancer och jag har haft många cancerfall inom familjen. Att må bra och vara frisk är något jag värdesätter otroligt högt, det är inget man ska ta för givet.

Författaren Ellen Strömberg driver bloggen Blejk, fejt och fab. Ellen Strömberg. Bild: Nicklas Mattson

Ellen Strömbergs fråga: Vilket är ditt mardrömsuppdrag som programledare?

– Mardrömsuppdraget har jag redan haft. Jag var speaker på ett familjeevenemang i Vasa. Mumin och Lilla My skulle uppträda, men Lilla My kunde inte svenska. Då tvingades jag översätta allt Lilla My sade och dansa med när de uppträdde. Allt detta i civila kläder, har aldrig känt mig så malplacerad tidigare.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där svarar Nicke på vem hans drömintervjuobjekt är, vad han skulle göra om karriären på Yle tar slut och hur han hittade sina karelska rötter.