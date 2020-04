Nykomlingarnas omgång i Vegatoppen – rösta här!

One Desire ny etta på Vegatoppen One Desire. Bild: Privat.

One Desire lyckades ta sig upp på Vegatoppens första plats. Hur ska det gå för veckans nya utmanare Markus Lytts och Folkrörelsen?

Om du har flera favoriter på Vegatoppen är det fritt fram att rösta på så många som du vill.

Du behöver ett Yle-konto för att kunna rösta.

One Desire debuterar på första platsen

One Desire och låten Shadowman är den största favoriten bland Vegatoppens lyssnare. På andra plats hittar vi den här veckan den andra nykomligen Fredrik Furu med låten Sommartid. Tove Ljungqvist finns på tredje plats med låten Vilse.

Cold Case och Axel Björkholm fick inte tillräckligt många röster och får lämna Vegatoppen för den här gången.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Markus Lytts utmanar med låten Perfect och Folkrörelsen med En avskedsvisa.

Här kan du kan läsa mera om utmanarna Markus Lytts och Folkrörelsen.

1. (ny) One Desire / Shadowman: 15.1%

2. (ny) Fredrik Furu / Sommartid: 14.9%

3. (1) Tove Ljungqvist / Vilse: 14.2%

4. (5) Helene Nyberg, Erik-André Hvidsten, Cecilia Kyllinge / Vi bygger en bättre värld: 12.4%

5. (3) Hott File / Didn’t do it all for you: 10.9%

6. (2) Therese Karlsson / Free: 9.8%

7. (8) Susann Sonntag / Våga våga: 7.5%

8. (7) Tomas Fant / Allt var blott en dröm: 6.7%

-------------------------------------

9. (6) Cold Case / Sunshine: 4.8%

10. (4) Axel Björkholm / 1000 clouds: 3.7%

Rösta på Vegatoppen vecka 15 här! Du kan rösta på så många bidrag du vill.

One Desire / Shadowman Fredrik Furu / Sommartid Tove Ljungqvist / Vilse Helene Nyberg, Erik-André Hvidsten, Cecilia Kyllinge / Vi bygger en bättre värld Hott File / Didn’t do it all for you Therese Karlsson / Free Susann Sonntag / Våga våga Tomas Fant / Allt var blott en dröm Markus Lytts / Perfect Folkrörelsen / En avskedsvisa Skicka

Resultaten från Vegatoppen vecka 15 presenteras i Yle Vega torsdag 16.4.2020 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.