Taiwan och WHO i öppet ordkrig med varandra – avslöjar WHO:s brist på tänder

Världshälsoorganisationen WHO och Taiwan har trappat upp en tvist om hanteringen av coronautbrottet. Det är en följd av att WHO liksom många västländer är beroende av Taiwans mäktiga granne och antagonist Kina.

En tvist mellan Taiwan och Världshälsoorganisationen WHO eskalerade på torsdagen. Taiwan krävde WHO på en ursäkt för beskyllningar om rasism.

Taiwans relativt lyckade hantering av coronautbrottet har fått beröm i många länder. Landet byggde upp ett effektivt system efter SARS-pandemin 2003.

Taiwan hade fram till torsdagen rapporterat endast 380 smittade och fem dödsfall trots ett invånarantal på 24 miljoner.

Taiwan visade upp ett nyutvecklat snabbtest för sjukdomen covid-19 i Taipei på torsdagen. Taiwans myndigheter visar upp ett nyutvecklat test för sjukdomen covid-19. Bild: AFP/Lehtikuva

Men landet har länge klagat på att WHO av politiska skäl ignorerade Taiwans tidiga varningar om att ett nytt coronavirus höll på att sprida sig i Kina.

Taiwan hör varken till WHO eller FN. Landet hade observatörsstatus i WHO fram till 2016, då det uteslöts efter kinesiska påtryckningar.

Under den pågående coronapandemin upptar WHO inte den taiwanesiska statistiken skilt, utan sammanslår den med den kinesiska.

Arga kommentarer

Taiwans utrikesministerium protesterade på torsdagen mot WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus kommentarer dagen innan om taiwanesisk rasism.

– Taiwans regering kräver att generalsekreteraren omedelbart korrigerar sina falska anklagelser, kommer med en förklaring och att han ber om ursäkt av det taiwanesiska folket, hette det i ett uttalande.

Den Etiopienfödda Tedros sa på en presskonferens i Genève att han utsatts för rasistiska påhopp och personliga angrepp under hanteringen av coronakrisen.

– Den här attacken kom från Taiwan, sa Tedros utan att förklara ursprunget till sina beskyllningar närmare.

FAKTA: TAIWAN Taiwans flagga. Bild: Public Domain/Jitcji Antal invånare: 24 miljoner (Finland 5,5 miljoner).

Yta: 26 000 kvadratkilometer (mellan Estland och Belgien i storlek).

BNP per capita (PPP): 57 000 USD (Finland 49 000 USD). * Grundades 1949 då nationalisterna förlorade inbördeskriget i Kina och flydde till ön Formosa och några andra öar utanför det kinesiska fastlandets kust och grundade en de facto stat där. * Var Kinas officiella representant i FN till 1971 då FN röstade för att det kommunistiska Kina under Mao Zedong (Mao Tse-tung) skulle ta över Taiwans plats. * Erkänns 2020 av endast 15 stater (mest små länder i Sydamerika och Oceanien). * Har representationskontor som verkar som de facto ambassader i över 50 länder, bland dem Finland. * Betraktas av Peking som en del av Folkrepubliken Kina. Karta över Taiwan och Kina. Bild: Yle/Google

Tvisten mellan WHO och Taiwan återspeglar hur svårt omvärlden har att hantera Taiwan, som är en de facto självständig stat men som Kina anser vara kinesiskt territorium.

Kina reagerar argt på alla former av politiskt stöd till Taiwan och många länder och organisationer har funnit sig i det ekonomiskt mäktiga Kinas krav.

WHO-chefen hyllade Kina

Det väckte en hel del uppmärksamhet då WHO-chefen Tedros okritiskt hyllade Kinas åtgärder mot coronaviruset och landets öppenhet i januari, även om det redan då var känt att Kina försökt mörklägga utbrottet i Wuhan.

Kina var också ovilligt att låta WHO:s inspektörer komma in i landet för att kontrollera virusläget, men ändrade sig efter att Tedros besökt Peking och hyllat president Xi Jinping.

President Xi Jinping tog emot WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus i Folkets stora hall invid Himmelska fridens torg i Peking, där tusentals oppositionella befaras ha dödats av regimens soldater 1989. WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus besöker Kinas ledare Xi Jinping i Peking. Bild: Imago images/Xinhua/All Over Press

Till skillnad från exempelvis atomenergiorganet IAEA har WHO inga tänder då det gäller att tvinga ett medlemsland att samarbeta.

– Auktoritarism är illa för din hälsa, säger människorättsorganisationen Human Rights Watch Kinachef Sophie Richardson till Foreign Policy.

Enligt henne får vi kanske aldrig någon klar bild av hur viruset började sprida sig och hur många som dör och nekas vård i Kina.

Världen får nu leva med följderna av att Kina censurerat virusutbrottet.

– Vi har det här problemet nu och vi ställs kanske inför det igen i framtiden, säger Richardson.

Källor: The Guardian, New York Times, CNN, BBC, Der Spiegel, Foreign Policy, South China Morning Post, Associated Press, MOFA.