WHO-chefen: "Politisera inte viruset om ni inte vill ha många fler liksäckar"

Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus försvarade på torsdagen WHO mot attackerna från, bland andra, USA:s president Donald Trump. Tedros vädjade till världens ledare om att inte göra politik av coronaviruset, men hoten från USA fortsätter.

- Snälla, politisera inte det här viruset. Att politisera viruset är att bli utnyttjad av det och av skillnader mellan nationer. Om ni vill bli utnyttjade och ha många fler liksäckar, då gör ni det. Men om ni inte vill ha fler liksäckar så måste ni avstå från att politisera det här, sade Tedros under en presskonferens på onsdag kväll.

Under sin dagliga presskonferens om coronakrisen hotade USA:s president Donald Trump på tisdagen att dra in USA:s stödpengar till WHO, eller åtminstone se över finansieringen till organisationen.

Trump har upprepade gånger kritiserat WHO och Tedros för att stå för nära Kina och för att inte ha hanterat coronakrisen rätt.

Under sin presskonferens nämnde Tedros inte direkt Trumps hot eller kritik, men han uppmanade USA och Kina att samarbeta för att bekämpa viruset.

USA:s president Donald Trump och utrikesminister Mike Pompeo (till vänster) upprepade sin kritik mot WHO under sin presskonferens på onsdagen.

Trump och Pompeo upprepar kritik och hot mot WHO

Under onsdagens presskonferens om coronakrisen (natten till torsdagen, finsk tid) upprepade Trump och utrikesminister Mike Pompeo sin kritik mot WHO.

Pompeo bekräftade att USA nu omvärderar sin finansiering av WHO. Enligt honom måste alla organisationer som finansieras med amerikanska skattepengar "leverera de resultat som de är avsedda för".

Enligt Pompeo kommer USA ändå inte att kräva att WHO-chefen byts ut mitt under pandemin.

USA är WHO:s största bidragsgivare. Under presskonferensen på onsdagen klagade Trump över att Kinas bidrag till WHO är så mycket mindre än USA:s. Enligt Trump är det "inte alls rättvist".

Trump var själv länge skeptisk till att det nya coronaviruset utgjorde något större hot och hans administration har kritiserats för att dröja med virustester och social distansering.

Efter att Trump ändrade inställning till viruset har hans kritik mot Kina och mot WHO tilltagit.

Trump har hela tiden förhållit sig skeptisk till internationella organisationer och i Trumpadministrationens senaste budgetförslag, redan innan coronakrisen var akut, föreslogs en halvering av bidraget till WHO.

