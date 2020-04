Fastan har inte försvunnit, den har bara förändrats: "Vad vi fastar från speglar tiden vi lever i"

Att avstå från någonting som man tycker om kan lätt avfärdas som jobbigt och onödigt. Varför skulle någon göra det frivilligt? Frågar man en präst eller en kostrådgivare så finns det ändå en del människor som fastar och som gör det helt av egen vilja.

- Genom att fasta kan vi skilja våra begär från våra egentliga behov, menar Daniel Nyberg som är präst vid Grankulla svenska församling.

Just nu är fastan aktuell inom församlingar runtom landet då kyrkoårets längsta fasta som bäst pågår; den 40 dagar långa påskfastan, som sträcker sig från askonsdag till påskdagen.

Fastän fastetiderna inte nödvändigtvis märks av i form av omfattande förändringar i samhället så berättar Nyberg att det inom församlingen märks av.

Den moderna kristna fastan handlar inte om att välja bort alla måltider under 40 dagars tid, i likhet med andra religioners fastor.

De kristna som fastar kan själva anpassa fastan enligt sina egna önskemål, men fastan anpassar sig också efter rådande situation, påpekar Nyberg.

- Vad vi fastar från speglar den tid vi lever i. När vi har haft det bra ställt med mat och det funnits mycket gott att tillgå så har vi fastat från det, medan det i dag är exempelvis skärmtid som många väljer att avstå från.

Det kan också vara att exempelvis avstå från onödigt socker, fett, rött kött, internetshopping, sociala medier, räknar Nyberg upp.

Nyberg berättar att den kristna fastans huvudsakliga syfte är att bena ut vad som egentligen är viktigt i ens liv och att stärka sin gudsrelation.

Genom att välja bort någonting som kan uppta mycket tid, tankekraft eller energi ska man få mera tid över till eftertanke och reflektion för att komma närmare sig själv och Gud.

"Vad är det jag vill ha och vad är det jag behöver", är den fråga som han ställer sig själv och sina församlingsmedlemmar i dessa fastetider.

- Hur vi fastar är inte det viktigaste, utan vad vi får ut av den, säger Nyberg.

"Jag behöver en resa, jag behöver en ny telefon" är några av de saker som man ofta kan höra i dagens samhälle.

- Många gånger vill vi åka på en resa, men är det verkligen ett behov? Det är någonting som man kan fråga sig, säger Nyberg.